É falso que vídeo mostre ‘versão comunista’ da bandeira do Brasil

O que estão compartilhando: que órgão público no Pará hasteou uma versão comunista da bandeira do Brasil.

O Estadão Verifica investigou e concluiu que: é falso. A bandeira mostrada no prédio da Circunscrição Regional de Trânsito (Ciretran) de Barcarena, no Pará, não é a “versão comunista” da bandeira do Brasil, e sim o emblema do próprio município. Apesar das semelhanças com o símbolo nacional, a bandeira mostrada na gravação apresenta diferenças, como o escudo da cidade e uma faixa vermelha no meio. É possível encontrar o símbolo em canais oficiais de Barcarena (site, Instagram, Facebook).

Vídeo mostra bandeira de Barcarena, e não ‘versão comunista’ do símbolo nacional Foto: Reprodução/Facebook

PUBLICIDADE Saiba mais: de acordo com as peças de desinformação, a bandeira do Brasil teria sido pintada de vermelho para fazer alusão ao comunismo. As postagens relacionam o caso ao governo de Luiz Inácio Lula da Silva. No entanto, o símbolo exibido nas publicações virais é, na realidade, a bandeira de uma cidade no Pará. A própria gravação indica que a bandeira hasteada encontra-se no Ciretran de Barcarena. Ao buscar pelo emblema da cidade, é possível perceber que o símbolo é o mesmo que aparece no vídeo.

Bandeira de Barcarena

Conforme com um material didático do ensino fundamental lançado pela prefeitura da cidade, as faixas verdes da bandeira representam as matas da floresta amazônica e a listra vermelha simboliza o “sangue derramado na Cabanagem”, uma revolta popular ocorrida na então Província do Grão-Pará.

Ainda segundo o livro didático, o losango amarelo representa o ouro e o círculo azul abriga o escudo do município. O brasão da cidade é composto por uma chaminé, a qual representa as fábricas de cerâmica que funcionavam na cidade, e uma roda dentada no formato das letras C e B, representando os antigos engenhos do local. O livro afirma que as letras provavelmente indicam as iniciais de “Cidade de Barcarena”, embora não existam documentos oficiais que atestem a teoria. O conteúdo está disponível na íntegra nas páginas 193 e 194 do material.

Leitores solicitaram a checagem deste conteúdo pelo WhatsApp do Estadão Verifica, 11 97683-7490. A alegação também foi desmentida pelas agências Aos Fatos, Lupa, UOL Confere, Boatos.org, Reuters Fact Check e AFP.

Como lidar com postagens do tipo: A peça verificada distorce um emblema oficial para espalhar desinformação sobre o governo federal e o símbolo nacional. Nesses casos, procure saber qual é a bandeira do município citado ou busque por fontes confiáveis. Caso houvesse alguma mudança no símbolo nacional, a imprensa certamente estaria noticiando as alterações.