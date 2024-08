Foto de Elon Musk com ‘namorada robô’ é falsa e tem indícios de geração por IA

A imagem tomou proporção viral e foi disseminada como se fosse real em outras contas. No Instagram, uma postagem com mais de 350 mil visualizações afirma que “Elon Musk anunciou sua primeira namorada robô, com inteligência artificial”.

O Estadão Verifica pesquisou a foto na conta oficial de Musk no X, mas não encontrou (veja aqui). Também não há nenhum anúncio de “namorada robô”, ao contrário do que afirmam postagens falsas. A imagem, como mencionado anteriormente, foi publicada em uma conta paródia.