É falso que Elon Musk tenha publicado gráfico em que Bolsonaro aparece com 55% dos votos

Uma outra versão do conteúdo checado aqui, mas sem a ligação com Musk, foi desmentida pelo Estadão Verifica no dia 5 de outubro passado. A imagem que mostra Jair Bolsonaro liderando a apuração com 55,38% dos votos é real, mas não se refere à contagem de votos em nível nacional, mas sim no Paraná. A alegação de irregularidade foi então classificada como enganosa. No Paraná, de fato, Jair Bolsonaro derrotou Lula, com 62,40% dos votos válidos. Em nível nacional, Lula foi eleito Presidente da República com 60,3 milhões de votos (50,9% do total de votos válidos). Bolsonaro, que almejava ser reeleito, obteve 58,2 milhões de votos (49,1%). O Verifica também já havia analisado esta mesma falsa alegação em fevereiro de 2023.

A urna eletrônica é usada no Brasil desde 1996. O Estadão já explicou que o equipamento é protegido por mais de 30 camadas de segurança, além de passar por processos de auditoria e vistoria do código-fonte. Nunca foi comprovada a ocorrência de fraude no sistema.