Em discurso sobre ‘nanomísseis’, Marina falava de mudança climática, não de ‘incêndios na Amazônia’

O que estão compartilhando: que a ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, explicou que incêndios na Amazônia seriam causados por “guerra” e “nanomísseis”.

O Estadão Verifica investigou e concluiu que: é enganoso. Postagens tiram de contexto parte do discurso de Marina na conferência TEDx Amazônia. No trecho em questão, ela não se referia a “incêndios na Amazônia”, mas sim à crise climática. A ministra respondia a uma pergunta sobre o que fazer para conseguir viver em um planeta mais aquecido. Em nenhum momento da participação no TEDx Marina citou a causa dos incêndios na Amazônia.

Fala de Marina Silva sobre crise climática foi retirada de contexto, sugerindo que ministra explicava causa de incêndios na Amazônia Foto: Reprodução

Saiba mais: No dia 3 de novembro, Marina Silva participou de um bate papo com o jornalista Rodrigo Cunha no TEDx Amazônia, que durou cerca de 24 minutos.

Uma das perguntas que ela respondeu foi a seguinte: “A gente tem falado por muito tempo sobre o aquecimento global ficar em 1,5 grau e agora já estamos falando em chegar a 2 graus. Como é que a senhora vê essa questão de adaptação? O que que a gente vai precisar fazer nos próximos anos para viver nessa nova realidade que já está se manifestando aqui?”.

Durante a resposta, a ministra disse que iria fazer uma metáfora e comparou a crise climática a uma situação de guerra. Na avaliação dela, além de ações de mitigação e adaptação, são necessárias iniciativas de transformação do atual modelo de desenvolvimento. Ela disse:

Nós precisamos entender que o que está acontecendo com a mudança do clima é uma guerra e é uma guerra que, às vezes, parece imperceptível. É como se nós estivéssemos lançando nanomísseis o tempo todo na atmosfera, que estão mudando as grandes regularidades cósmicas. Nós precisamos fazer um corredor humanitário para que as crianças, os jovens, as pessoas possam ter um futuro. Fazer isso é cuidar da agenda de mitigação, da agenda de adaptação e, sobretudo, de transformação. De transformar essa nossa forma insustentável de ser e estar no mundo. Ministra Marina Silva

Continua após a publicidade

Postagens nas redes sociais alegaram de forma enganosa que a resposta de Marina era sobre o motivo dos “incêndios na Amazônia”. O Estadão Verifica assistiu ao vídeo da ministra no evento e transcreveu a entrevista com ela. Em momento algum da entrevista ela tocou nesse assunto.

Durante o bate papo, Marina respondeu ainda a questionamentos sobre o uso dos recursos naturais pelas populações locais, caminhos de transição para uma economia de baixo carbono, diálogos possíveis com negacionistas da mudança climática.

Captura de tela da entrevista da ministra Marina Silva durante o TEDx Amazônia Foto: reprodução

A transmissão completa do primeiro dia de evento tem 8h20min de duração. A participação da ministra pode ser assistida a partir de 1h30min43s de gravação. A pergunta feita por Rodrigo Cunha, cuja resposta da ministra viralizou nas redes sociais, começa em 1h36min23seg.

O Estadão entrou em contato com o Ministério do Meio Ambiente e o TEDx. O Ministério não respondeu. O TEDx liberou para o público a gravação completa do primeiro dia de evento.