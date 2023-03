Postagens enganam ao indicar diferença no preço dos ovos entre governos Lula e Bolsonaro

A alta no preço dos ovos de galinha tem sido alvo de desinformação nas redes sociais. Postagens no Facebook e Twitter enganam ao alegar que o valor da cartela com 30 unidades ficava entre R$ 10 e R$ 12 no governo de Jair Bolsonaro (PL) e que, devido ao início do mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o preço teria subido a R$ 27,85. Na realidade, o custo do ovo subiu 48% nos últimos 36 meses, com altas pontuais no período entre fevereiro e abril, época da quaresma. Para especialistas ouvidos pelo Estadão Verifica, o aumento mais recente do preço não tem motivação política.

Especialistas explicam que aumento no preço do ovo é sazonal e influenciado por fatores mercadológicos. Foto: Redação

As postagens compartilham uma imagem que mostra o preço da cartela com 30 ovos em uma unidade da rede atacadista Grupo Nova Era. Na legenda, os responsáveis pelos posts se referem às gestões de Lula e Bolsonaro como o governo do ‘amor’ e do ‘ódio’, respectivamente. Uma publicação no Twitter, que passa de 49 mil visualizações, traz a seguinte legenda: “Com ódio era R$ 12, com amor agora é R$ 27,85. Não reclama, apenas faz o L”.

Procurada pelo Estadão Verifica, a rede atacadista informou que a cartela com 30 ovos nunca chegou a baixar a R$ 10 em 2022, quando Bolsonaro era presidente. De acordo com a empresa, o preço do ovo segue variação de acordo com o mercado produtor e, no ano passado, houve variações por diversos motivos, incluindo redução da oferta e demanda. “A média de preço do produto, no ano passado, foi de R$ 23 e, em situações de ofertas e promoções pontuais, variou em torno de R$ 19,99″, comunicou o supermercado.

Apesar de o preço do ovo ter apresentado alta em todas as capitais, conforme mostra o levantamento sobre cesta básica feito pela empresa de inteligência Horus, em parceria com o Instituto Brasileiro de Economia (IBRE/FGV), os fatores que provocaram o aumento do valor do alimento estão relacionados à sazonalidade, com a chegada da quaresma, e à baixa oferta do produto, provocada pelo aumento do custo de produção e alimentação das aves.

O economista André Braz, da Fundação Getúlio Vargas (FGV-IBRE), explica que, tradicionalmente, o preço dos ovos sobe durante a quaresma devido à tradição da religião católica. Durante os quarenta dias que antecedem a Páscoa, muitos fiéis abdicam da carne bovina, por isso, a procura pelos ovos como fonte de proteína alternativa à carne provoca o aumento no valor do alimento.

Além da sazonalidade, Braz comenta que há também uma explicação técnica. “Com a chegada do outono, as aves trocam de pena em um processo de preparação para o inverno, e essa troca de penas também diminui a produção de ovos, é uma questão que está associada ao clima”, pontuou. “Há razões para a gente entender que é um momento sazonal, não é durável. O ovo de galinha não mudou permanentemente de patamar”.

Continua após a publicidade

Apesar da queda prevista, preço continuará elevado

Um levantamento realizado por Braz com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) mostra que, de março de 2020 a fevereiro de 2023, o preço do ovo registra variações pontuais entre os meses de fevereiro e abril, de acordo com a chegada da quaresma.

“No acumulado de 36 meses, o ovo subiu 48%, que é mais do que o dobro da inflação de 22,8% acumulado pelo IBGE neste mesmo período, e ficou um pouco acima até da inflação acumulada para alimentação. A média dos alimentos nesse período subiu 45%, mas só o ovo subiu 48%”, explica André.

Antes de o consumidor sentir a alta do preço dos ovos, quem precisou lidar com os impactos mercadológicos foram os avicultores. De acordo com a analista do mercado de ovos Juliana Ferraz, do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea), da Esalq/USP, além de a procura ter aumentado, o mercado de ovos está com baixa oferta do produto devido ao aumento do custo de produção, principalmente os custos relacionados a nutrição animal, que é baseada em milho, farelo e soja.

“O elevado custo de produção levou muitos avicultores a intensificaram os descartes de poedeiras nos últimos meses, o que vem resultando em diminuição na oferta da proteína”, comentou. “A expectativa é de que passado o período religioso, os preços se acomodem em patamares mais baixos, no entanto, espera-se que os valores continuem acima dos praticados no mesmo período do ano passado devido ao custo de produção ainda bastante alto”.

A analista também aponta que, atualmente, o preço do ovo é calculado por um conjunto de fatores que, diferentemente do ano passado, agora têm a influência da demanda e oferta. “Nos anos anteriores, a oferta foi suficiente para suprir todas as demandas sem que os preços subissem de forma tão intensa. As questões que estão pautando o preço dos ovos hoje são questões mercadológicas”, disse.

A reportagem tentou contato com o autor da publicação no Facebook e não obteve respostas. Já no Twitter o perfil que publicou a imagem não permite o envio de mensagens diretas.

Continua após a publicidade

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Este boato foi checado por aparecer entre os principais conteúdos suspeitos que circulam no Facebook. O Estadão Verifica tem acesso a uma lista de postagens potencialmente falsas e a dados sobre sua viralização em razão de uma parceria com a rede social. Quando nossas verificações constatam que uma informação é enganosa, o Facebook reduz o alcance de sua circulação. Usuários da rede social e administradores de páginas recebem notificações se tiverem publicado ou compartilhado postagens marcadas como falsas. Um aviso também é enviado a quem quiser postar um conteúdo que tiver sido sinalizado como inverídico anteriormente.

Um pré-requisito para participar da parceria com o Facebook é obter certificação da International Fact Checking Network (IFCN), o que, no caso do Estadão Verifica, ocorreu em janeiro de 2019. A associação internacional de verificadores de fatos exige das entidades certificadas que assinem um código de princípios e assumam compromissos em cinco áreas: apartidarismo e imparcialidade; transparência das fontes; transparência do financiamento e organização; transparência da metodologia; e política de correções aberta e honesta. O comprometimento com essas práticas promove mais equilíbrio e precisão no trabalho.