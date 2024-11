Entrevista em que Lula defende Janja após xingamento contra Musk é fictícia

O que estão compartilhando: texto de entrevista em que Lula defenderia a primeira-dama Janja por ter xingado o empresário Elon Musk.

PUBLICIDADE O Estadão Verifica investigou e concluiu que: é falso. A entrevista é fictícia e foi publicada por Rita Almeida em sua coluna no Jornal GGN. A colunista deixa claro no título do texto, “Entrevista imaginária com Lula, por Rita Almeida”, que não se trata de uma fala real do presidente. A autora começa a publicação afirmando que é assim que imagina “uma provável entrevista a Lula que abordasse a fala de Janja no G-20″ e a encerra dizendo que “este é um texto de ficção escrito com muita vontade de ser realidade”. Ao Verifica, a Secretaria de Comunicação da Presidência da República confirmou que o presidente não concedeu entrevista sobre o assunto.

O texto compartilhado é um trecho de uma entrevista fictícia publicada por colunista em site de notícias. Foto: Reprodução/Instagram

Saiba mais: no dia 16 de novembro, Janja participava de uma mesa de debates no Cria G-20, evento paralelo à Cúpula de Líderes, quando hostilizou Musk. Em determinado momento, como se tivesse se assustado, ela disse “acho que é o Elon Musk. Eu não tenho medo de você. Inclusive, fuck you, Elon Musk”. O empresário comentou a cena no X, dizendo que “eles vão perder as próximas eleições”.

No mesmo dia, sem citar diretamente o episódio, Lula afirmou que não é preciso ofender ninguém. “Eu queria dizer para vocês que essa é uma campanha em que a gente não tem que ofender ninguém, não temos que xingar ninguém. Precisamos apenas indignar a sociedade”, disse o presidente ao comentar uma conversa que teve com o papa Francisco sobre a campanha contra a fome. A declaração ocorreu durante um festival organizado por Janja no G-20, no Rio de Janeiro.

Nem o presidente e nem a primeira-dama se posicionaram oficialmente sobre o assunto. A assessoria de imprensa da Presidência também não se manifestou.

A coluna de Rita Almeida com a entrevista fictícia foi publicada em 18 de novembro. No texto, a autora imagina que o presidente defenderia o direito da primeira-dama de dizer o que quer. O texto foi distribuído no WhatsApp, mas sem os trechos que alertam para o fato de ser um conteúdo fictício. Alguns trechos foram recortados e circularam em outras redes sociais, como Instagram e X.

