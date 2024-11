É falso que Erika Hilton tenha faltado a 33% das sessões da Câmara dos Deputados

As ausências em reuniões de comissões são mais numerosas. Das 155 reuniões ou audiências por conta de comissões parlamentares, Erika teve ausências não justificadas em 48 delas, o que representa 31% do total. É comum haver mais de uma reunião por dia, o que faz com que a falta – ou a presença – em um dia implique em mais de um registro. Em dois dias, contudo, foram registradas ausências não justificadas em dias que a deputada estava em missões autorizadas: 8 de outubro e 12 de novembro de 2024.

Também foram registradas 31 ausências justificadas, ou 20% do total das reuniões. O site da Câmara não detalha quais as justificativas para as ausências em comissões. O Verifica cruzou dados dos registros de presença, que apontaram que 21 dessas ausências justificadas ocorreram em dias que a deputada estava de licença para tratamento de saúde e outras cinco quando ela estava em missões autorizadas.

Outras quatro ausências foram registradas em dias que ela esteve presente em sessões deliberativas no plenário, e a última em um dia que não houve sessão.