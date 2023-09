Estadão não publicou promoção de panelas Le Creuset

O que estão compartilhando: anúncios no Facebook compartilham a imagem de uma suposta notícia do Estadão a respeito de uma promoção de panelas de luxo da marca Le Creuset, da França. No link que acompanha a publicação, o leitor é direcionado para um site que copia as características do G1, da Globo.

O Estadão Verifica investigou e concluiu que: é mentira. O Estadão não publicou nenhuma reportagem a respeito de uma promoção de panelas Le Creuset, como é possível verificar no portal e no Acervo do jornal. A filial brasileira da marca francesa publicou um alerta sobre anúncios falsos aos seus consumidores, informando que todos os produtos são vendidos exclusivamente no site oficial ou em lojas físicas credenciadas.

Estadão não publicou promoção de panelas da marca Le Creuset Foto: Arte/Estadão

Saiba mais: Publicado como anúncio na plataforma do Facebook, uma postagem imita as características de portais de notícias como o Estadão e afirma que a marca de panelas Le Creuset anunciou descontos a preço de custo para clientes conhecerem seus produtos.

O anúncio na rede social direciona o leitor para um site que copia as características do G1, com o objetivo de enganar e passar mais credibilidade ao texto. Contudo, a estrutura textual é bem diferente das reportagens do portal de notícias. No final da página falsa, um novo link é adicionado e leva a um site de vendas falso da Le Creuset.

A propagação de anúncios mentirosos fez a empresa francesa publicar um desmentido nas redes sociais, alertando seus consumidores que as vendas são realizadas no site oficial da Le Creuset ou em lojas credenciadas no Brasil.

Como lidar com postagens do tipo: Desconfie de postagens e sites que imitam jornais como o Estadão. Verifique se o endereço web está correto — no caso do Estadão, o certo é www.estadao.com.br. Fique atento a descontos que pareçam bons demais para ser verdade e não forneça seus dados pessoais e bancários em sites suspeitos.