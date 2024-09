Estudo retratado não prova eficácia da hidroxicloroquina contra covid-19

A hidroxicloroquina é indicada para o tratamento de doenças como artrite reumatoide, lúpus e malária. A contraindicação do medicamento para a covid-19 consiste no fato de ele não ter eficiência antiviral, ou seja, não ter efeito sobre o vírus. “Os estudos [com hidroxicloroquina] feitos no início da pandemia, inclusive com ivermectina, eram realizados in vitro, fora de um organismo vivo, com uma concentração muito elevada, que se fosse transposto para o ser humano seria uma concentração muito tóxica”, explicou a imunologista. “O tratamento nas doses terapêuticas que normalmente usamos em clínica não tem efeito antiviral”.

Conforme explicou a infectologista Eveline Pipolo Mila, professora associada do Departamento de Infectologia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), é consenso na medicina que há maior risco de eventos adversos em pacientes com covid-19 que utilizaram hidroxicloroquina, quando se compara com pacientes que não utilizaram o medicamento. Os cientistas chegaram a essa conclusão após a realização de estudos de ensaio clínico randomizado e meta-análises, os tipos de estudos com maior nível de evidência científica.