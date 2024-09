Vídeo mostra prisão de influenciadores no RS, e não de Deolane

O que estão compartilhando: vídeo que supostamente mostra o exato momento em que a influenciadora Deolane Bezerra é presa.

O Estadão Verifica checou e concluiu que: é enganoso. A gravação mostra a prisão preventiva da influenciadora Pamela Pavão, em 9 de agosto, suspeita de aplicar golpes de rifas virtuais com Gladison Pieri. As imagens foram registradas pelo SBT do Rio Grande do Sul. Já a advogada Deolane Bezerra foi presa na quarta-feira, 4, em uma operação da Polícia Civil de Pernambuco que mira uma organização criminosa suspeita de envolvimento em jogos ilegais e lavagem de dinheiro.

Vídeo mostra prisão de influenciadores no RS, não de Deolane Bezerra Foto: Redes Sociais/Reprodução

Saiba mais: Um vídeo foi compartilhado nas redes sociais como se mostrasse a prisão de Deolane Bezerra. Porém, as imagens são do momento da detenção de Pamela Pavão, em 9 de agosto. As duas influenciadoras são alvos de inquéritos policiais relacionados a jogos de azar em operações diferentes.

Vídeo mostra prisão de Pâmela Pavão

PUBLICIDADE A partir da busca reversa do conteúdo viral (veja como fazer aqui), localizamos que as imagens foram compartilhadas pelo SBT do Rio Grande do Sul no Instagram (assista aqui). A emissora flagrou o momento em que o casal Pamela e Gladison Pieri foram presos preventivamente por suspeita de praticar o golpe da rifa virtual. Segundo o portal g1, eles são investigados por crimes de exploração de jogos de azar, contra a economia popular, associação criminosa e lavagem de dinheiro. A dupla foi alvo de uma operação policial contra o esquema no dia 6 de agosto em Canoas, região metropolitana de Porto Alegre. Três dias depois, a Justiça determinou a prisão. Os dois foram soltos no dia 13.

Deolane Bezerra também é investigada

A influenciadora Deolane foi presa preventivamente na quarta-feira, 4, pela Polícia Civil de Pernambuco por suspeita de envolvimento em jogos ilegais e lavagem de dinheiro. Ela e a mãe, Solange Bezerra, estão detidas na Colônia Penal Feminina do Recife (CPFR), na região metropolitana. A advogada de 36 anos ganhou fama por conta do seu relacionamento com MC Kevin, que morreu em 2021, e por ter participado do reality show A Fazenda, da Record.

A Polícia de Pernambuco investiga empresas ligadas com apostas esportivas, como a VaideBet e Esportes de Sorte. Ainda não houve detalhamento se as supostas irregularidades estão relacionadas diretamente às bets e se há ligação entre as diferentes ações policiais.

Como lidar com posts do tipo: É comum que vídeos sejam compartilhados em contextos diferentes para inflar e engajar assuntos nas redes sociais. Antes de acreditar, use a ferramenta da busca reversa para verificar se o conteúdo é verdadeiro. Apesar das duas prisões terem acontecido, tratam-se de ocasiões diferentes, o que não é esclarecido na postagem.