Vídeo de vandalismo no Reino Unido mostra ingleses de extrema direita, e não ‘extremistas islâmicos’

O Estadão Verifica checou e concluiu que: é falso. O vídeo mostra um confronto entre manifestantes de extrema direita e a polícia no condado de Merseyside, na região de Liverpool, em 3 de agosto. Na data, a cidade registrou confrontos entre manifestantes contra e a favor da imigração no período da tarde. Durante a noite, há relatos somente de confronto entre o grupo contrário aos imigrantes e as forças policiais.

Saiba mais: o Estadão Verifica constatou que o vídeo checado mostra cenas do protesto acontecido na County Road, situada no bairro de Walton, Liverpool, na noite do dia 3. Para isso, a reportagem leu notícias sobre os protestos, fez uma busca reversa de imagens (veja aqui como fazer) e analisou elementos visuais do vídeo. Também usou a ferramenta Google Street View, do Google Maps.