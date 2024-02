Vídeo antigo de Fábio Júnior criticando o governo federal volta a circular sem contexto

Saiba mais: recentemente, o registro do show do cantor foi tirado de contexto e compartilhado nas redes sociais como se fosse atual. Na realidade, o vídeo é de 2015. Em 6 de setembro daquele ano, Fábio Jr. fez uma apresentação na 31ª edição do Brazilian Day, evento dedicado aos imigrantes brasileiros que moram em Nova York.

Durante seu show, o cantor se enrolou na bandeira do Brasil e fez críticas à classe política do País. No vídeo compartilhado, Fábio Jr. diz: “O que está escrito na nossa bandeira? Ordem e progresso. Vocês sabem o que está acontecendo no Brasil? Desordem e roubalheira. É uma quadrilha. Eu tenho o maior orgulho de vestir essa bandeira, mas às vezes tenho vergonha alheia de ver os nossos governantes roubando e metendo a mão. E eu querendo ser brasileiro, querendo agradecer o lugar onde eu nasci, o País que eu acredito”.