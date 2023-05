Fala de Bonner sobre ditadura militar é editada para parecer crítica ao governo Lula

O que estão compartilhando: que William Bonner teria “manifestado preocupação com o governo Lula”, durante o Jornal Nacional, da Globo. O apresentador teria feito críticas sobre a população “não ter a liberdade de criticar uma decisão do governo”.

O Estadão Verifica investigou e concluiu que: é falso. Na verdade, Bonner estava se referindo ao cerceio de direitos durante a ditadura militar no Brasil (1964-1985), em uma série especial do Jornal Nacional, apresentada em setembro de 2022.

O vídeo analisado aqui foi editado e corta os momentos em que o apresentador específica estar falando da ditadura militar. Mesmo que Bonner não cite o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a postagem no Instagram acrescenta legendas como “Faz o ‘L’ agora”, para enganar sobre o contexto das falas.

O vídeo analisado aqui foi editado e corta os momentos em que o apresentador específica estar falando da ditadura militar.

Saiba mais: O vídeo recorta a chamada para a quinta edição da série “Brasil em Constituição”, intitulada “Os tempos sombrios da ditadura, que retirou os direitos básicos dos cidadãos”. Esse especial do Jornal Nacional fala sobre a história e os impactos da Constituição de 1988, documento que encerrou definitivamente a ditadura militar iniciada em 1964.

A fala completa de William Bonner é: “São 34 anos [na época, desde a promulgação da Constituição de 1988], por isso os brasileiros com menos de 40 anos de idade não têm memória da ditadura, não têm uma ideia viva do que seja uma ditadura. Poder ser preso sem saber porquê. Não ter direitos, não ter a liberdade de criticar uma decisão do governo. No Brasil da ditadura militar, falar mal do governo, mesmo dentro da sua casa, poderia ser perigoso se seu vizinho escutasse. Esse tempo sombrio é o tema da quinta reportagem da série ‘Brasil em Constituição’”.

Este conteúdo também foi verificado pela Lupa.

Como lidar com postagens do tipo: O conteúdo analisado aqui possui alguns cortes entre as falas de William Bonner. Isso pode ser identificado quando o apresentador aparece em posições diferentes entre cenas seguidas ou quando seu tom de voz e assunto mudam repentinamente entre uma frase e outra. Essas mudanças sutis podem ser sinais de que o conteúdo original foi manipulado e alguns trechos foram deixados de fora ou trocados de lugar.

Também é importante ficar atento às legendas atribuídas a um conteúdo. Como no caso verificado aqui, é possível que o texto acrescentado no momento da postagem deturpe o sentido original de uma foto, vídeo ou outro tipo de mídia.