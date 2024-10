É falso que falha de energia em Parauapebas (PA) tenha ‘roubado votos’ de urnas eletrônicas

O que estão compartilhando: em vídeo, homem diz que a cidade de Parauapebas (PA) enfrentava quedas de energia próximo das eleições municipais, que aconteceram no domingo, 6. Segundo ele, na votação de 2022, também houve falta de luz no município, o que teria causado “roubo de votos”. Ele afirma que neste ano essa suposta fraude poderia acontecer novamente.

O Estadão Verifica checou e concluiu que: é falso. O Tribunal Regional Eleitoral do Pará (TRE-PA) informou que houve relatos de oscilação no fornecimento de energia nos cartórios eleitorais de Parauapebas no domingo, porém esses casos não interferiram no funcionamento das urnas eletrônicas. Os equipamentos de votação são sustentados por baterias com duração de até 12 horas, ou seja, a falta de luz não impacta a votação. A Justiça Eleitoral disse que não houve registro de apagão nas eleições de 2022 no município ou incidentes que pudessem prejudicar o voto dos eleitores. A Equatorial Energia, empresa que atende a cidade, afirmou que as ocorrências durante o fim de semana foram solucionadas com prioridade para não impactar o andamento das eleições.

É falso que falhas de energia em Parauapebas (PA) foram usadas para ‘roubar votos’ durante eleições Foto: Reprodução/Redes Sociais

PUBLICIDADE Saiba mais: vídeo feito por um homem não identificado afirma que a cidade de Parauapebas, no Pará, “vem enfrentando falta de energia” próximo das eleições municipais, que ocorreram em 6 de outubro. Ele afirma que na última eleição houve falta de luz no município e, com isso, “começaram a roubar voto”. Na gravação, ele diz que isso poderia ocorrer novamente neste pleito. Porém, oscilação ou falta de energia não impacta o funcionamento do sistema de votação. Em nota, o TRE-PA informou que houve falhas de luz nos cartórios eleitorais do município. “Apesar disso, a ausência ou oscilação de energia elétrica nada podem interferir no funcionamento das urnas eletrônicas”, comunicou.

Como mostra reportagem do Estadão, os equipamentos são mantidos por baterias que duram até 12 horas, superando o tempo total de votação, de 9 horas. Sendo assim, não há interrupções e a votação segue normalmente mesmo com falta de energia.

A Equatorial Pará disse à reportagem que houve ocorrências em Parauapebas no último fim de semana, quando aconteceu a eleição municipal. Porém, “foram atendidas com a prioridade necessária pelas equipes técnicas da distribuidora de energia, sem impactar no andamento das eleições no município”. Na plataforma Reclame Aqui, moradores da cidade registraram reclamações por falta de luz por dias em pontos da cidade.

A legenda da publicação afirma que as quedas de energia “estão ligadas à possíveis fraudes eleitorais, como na eleição passada”. Porém, o TRE-PA afirmou que não houve registro de apagão no município durante o pleito para os cargos de presidente, governador e deputado. “O Tribunal não registrou nenhum incidente que pudesse prejudicar o voto dos eleitores”, disse a Justiça Eleitoral.

Não há nenhum indícios de manipulação do resultado eleitoral, diferentemente do que sugere o conteúdo analisado. A urna eletrônica é usada no Brasil desde 1996 e, desde então, nunca foi registrada fraude no sistema. O equipamento é protegido por mais de 30 camadas de segurança, além de passar por processos de auditoria e vistoria do código-fonte.

Como lidar com posts do tipo: É comum que circulem nas redes sociais informações que desacreditem o pleito eleitoral ou as urnas eletrônicas. Porém, não há comprovação de fraude no sistema de votação. O Estadão Verifica publicou um complicado com oito fake news sobre urnas eletrônicas para não se deixar enganar nas eleições.