É falso que Boulos tenha projeto para cobrar ‘IPTU dos túmulos’

O que estão compartilhando: que o prefeito petista de Araraquara (SP) aplicou cobrança de Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) para túmulos e que este também é um projeto de Guilherme Boulos (PSOL) para a Capital.

PUBLICIDADE O Estadão Verifica investigou e concluiu que: é falso. A proposta de governo de Boulos entregue à Justiça Eleitoral e disponibilizada no DivulgaCand não inclui qualquer ideia equivalente. A campanha do candidato afirmou que a postagem “difunde fake news” e informou que Boulos não pretende criar um imposto para túmulos. Araraquara, na verdade, cobra taxas para serviços prestados nos cemitérios públicos municipais, o que é comum em diversas cidades (como Uberlândia, Belo Horizonte e Vitória). Na Capital, inclusive, os 22 cemitérios municipais e o crematório público são geridos por concessionárias que cobram pelos serviços funerários e cemiteriais.

Araraquara cobra taxas para serviços prestados junto aos cemitérios públicos municipais, e não imposto. Foto: Reprodução/Instagram

Saiba mais: Em 2022, a Câmara de Vereadores de Araraquara aprovou e o prefeito Edinho Silva (PT) sancionou a Lei Complementar n° 971/2022, de autoria do Poder Executivo, que prevê regras para a organização e o funcionamento dos cemitérios municipais. O texto considera que as sepulturas são objeto de concessão de uso a particulares. A prefeitura publicou uma cartilha explicando as principais questões da nova lei.

No mesmo ano, o prefeito assinou o Decreto 12.920, com uma tabela com os preços públicos para os serviços prestados nos cemitérios públicos municipais. A taxa para o sepultamento de uma pessoa adulta em uma sepultura comum, por exemplo, custa 4 UFM (Unidade Fiscal Municipal), ou seja, R$ 293,76.

Essa cobrança não pode ser considerada um imposto, como o IPTU. Conforme explica o Ministério Público do Paraná (MPPR), impostos e taxas são pagamentos diferentes. Os valores pagos em impostos não precisam ser aplicados em um fim específico, previamente definido, nem serem revertidos necessariamente em qualquer benefício direto para o contribuinte que os pagou. O dinheiro pode ser aplicado em melhorias na cidade, como a construção de ruas, por exemplo. Já a taxa tem como fim uma contrapartida específica. Exemplos incluem a taxa de iluminação pública ou a de coleta de lixo.

Na Capital já são cobradas taxas para uso dos cemitérios. Conforme a SP Regula, que faz a gestão, regulação e fiscalização dos contratos firmados para a Concessão dos Serviços Funerários e Cemiteriais no Município de São Paulo, quatro grupos consorciados são responsáveis pela operação dos 22 cemitérios e do crematório públicos.

O órgão explica que, após o falecimento de um ente querido, o primeiro passo é procurar uma das agências funerárias ligadas às concessionárias para contratar um dos serviços. As empresas têm liberdade para oferecer produtos e serviços, mas qualquer pessoa pode optar por pacotes pré-determinados, para os quais há valores de cobrança máximos. Um Guia de Orientação Pública explica como funciona o procedimento.

Conteúdos semelhantes também foram checados por Reuters, Aos Fatos e UOL Confere.