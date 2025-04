Menina com manchas nas pernas em vídeo foi diagnosticada com vasculite; não houve reação de vacina

O que estão compartilhando: vídeo que mostra uma criança com manchas vermelhas nas pernas e lesões arroxeadas nos pés. A mulher que registra as imagens afirma que a menina, de cinco anos, teria desenvolvido os sintomas após tomar vacina contra a covid-19 em janeiro deste ano.

O Estadão Verifica investigou e concluiu que: é enganoso. A criança que aparece nas imagens não teve reação adversa à vacina contra a covid-19. Ela foi diagnosticada com púrpura de Henoch-Schönlein (PHS), também chamada de vasculite por IgA, uma inflamação dos pequenos vasos sanguíneos que atinge a pele, articulações, intestino e rins. À reportagem, a mãe da criança, Camila Santos, desmentiu o boato que circula nas redes sociais. Ela contou que a filha de fato tomou a vacina contra a covid em janeiro, no entanto, a menina não teve qualquer reação ao imunizante. Os sintomas da púrpura iniciaram na última semana de março. Especialistas consultados pelo Verifica descartaram a relação entre a vasculite e a vacinação.

Menina não teve reação à vacina contra covid Foto: Reprodução/Instagram

PUBLICIDADE Saiba mais: as imagens da criança foram gravadas no dia 3 de abril, enquanto ela aguardava atendimento no hospital com a mãe. Em entrevista, Camila contou que o vídeo, divulgado nas redes sociais sem sua autorização, foi feito por uma mulher que pediu para registrar as manchas no corpo da criança, sob o argumento de que mostraria a uma pessoa que trabalharia na secretaria de saúde. Ainda segundo Camila, a mulher que gravava o vídeo teria perguntado se os sintomas poderiam estar ligados à vacina contra a covid-19, mas a hipótese foi descartada pela mãe, devido ao tempo entre a vacinação e o aparecimento dos sintomas.

Camila enviou à reportagem documentos que mostram que a filha foi atendida na madrugada do dia 1° de abril, no hospital Santo Antônio, em Blumenau. A médica indicou que a criança estava com suspeita de púrpura de Henoch-Schönlein e pedia acompanhamento do quadro. Depois, a menina fez exames laboratoriais nos dias 3, 4, 5 e 8 de abril. Nesta última data, a filha de Camila fez também uma biópsia de pele.

Intervalo entre vacina e sintomas afasta relação, diz especialista

Os sintomas da filha de Camila começaram dois meses após a aplicação da vacina. De acordo com o pediatra infectologista e presidente do Departamento de Imunizações da Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP), Renato Kfouri, o intervalo para uma vacina desencadear algum evento adverso é de, no máximo, 30 dias.

“Até 42 dias a gente considera como um evento relacionado. Não há possibilidade, com esse intervalo, de ter uma associação temporal”, disse.

No vídeo, uma mulher afirma que os médicos estariam negando relação entre o quadro clínico da menina e o imunizante, mas a mãe da criança teria apresentado a mesma reação após ser vacinada.

Ao Verifica, Camila disse que, na realidade, informou à mulher que gravou o vídeo que os médicos suspeitavam de púrpura de Henoch-Schönlein (PHS). A mãe negou que tenha tido os mesmos sintomas da filha após tomar a vacina contra a covid.

Camila relatou ter desenvolvido uma reação dermatológica localizada abaixo do seio, no mesmo lado em que recebeu a vacina. Segundo ela, a irritação teve diferentes diagnósticos, como dermatite e sarna humana, e não foi associada ao imunizante pelos médicos.

A mãe da menina afirmou ainda que não houve uma investigação para verificar se a vacina poderia ter causado a reação nela, que teria começado dias após a imunização.

O vídeo que distorce o diagnóstico da filha de Camila foi compartilhado por diferentes perfis no Instagram e Facebook. Ela disse ter visto a gravação nas redes um dia após a filmagem, e tentou contato com uma usuária que publicou as imagens no Facebook, pedindo a retirada do material, mas não obteve resposta. Segundo Camila, a pessoa não é a mesma que fez as imagens no hospital.

Vacinas contra a covid-19 seguem seguras

Divulgado por perfis que compartilham conteúdo antivacina, o vídeo enganoso tem sido usado para espalhar desinformação sobre a vacinação contra a covid-19 em crianças. Embora vacinas variadas estejam entre os fatores raros que podem desencadear a vasculite por IgA, a médica Adriana Fonseca, que é professora de Pediatria e membro do departamento Científico de Reumatologia Pediátrica da Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP), explicou ao Verifica que casos foram relatados em artigos com poucos pacientes e descrevem uma associação temporal. Ou seja, a doença surgiu após a vacinação, sem relação de causa comprovada.

Vacina infantil da Pfizer é segura e foi incluída no calendário de imunização Foto: TIAGO QUEIROZ / ESTADÃO

Segundo Fonseca, nos raros casos de vasculite por IgA após vacinação, os sintomas costumam surgir entre 5 e 15 dias. “Não é um período muito tardio, de meses depois”, afirmou.

A médica destacou que estar vacinado é muito mais seguro do que correr o risco de contrair a doença.

Em alta Teorias da conspiração sobre sósia de Lula voltam a circular nas redes sociais É falso que Adélio Bispo tenha incriminado PT ou prestado novo depoimento sobre facada em Bolsonaro “As vacinas, inclusive a da covid-19, continuam sendo seguras e eficazes. É muito mais interessante estar vacinado e evitar desenvolver a vasculite por IgA se já for um indivíduo predisposto geneticamente, do que se arriscar e não tomar”, comentou Fonseca. Segundo Kfouri, é mais provável que a vasculite se apresente com a doença do que com a vacina. “As vacinas também podem [ser um fator para desencadear a doença], mas é muito menos provável, isso para qualquer reação”, disse. O médico exemplifica que a síndrome de Guillain-Barré é um evento adverso muito raro da vacina da gripe. Ele diz que é muito mais comum desenvolver a síndrome ao se infectar com o vírus da influenza.

“O racional é sempre esse, é muito mais provável a infecção pelo vírus ser desencadeante de uma púrpura, do que uma vacina”, pontuou o pediatra infectologista.

Como ocorre a vasculite por IgA?

A vasculite por IgA, ou púrpura de Henoch-Schönlein, é uma doença conhecida na pediatria, que não tem causa totalmente estabelecida. De acordo com os especialistas consultados pelo Verifica, a vasculite é mais comum em crianças em idade escolar, entre 3 e 10 anos. A condição afeta com mais frequência os meninos do que as meninas, embora possa surgir em qualquer idade, inclusive na vida adulta.

Segundo informações disponíveis no site da SBP, os pacientes podem apresentar alterações genéticas que favorecem a desregulação do sistema imunológico, resultando no aumento da IgA — uma proteína do sangue responsável pela defesa das mucosas, presente nas vias respiratórias, na saliva e no intestino.

Conforme explicou a professora de Pediatria Adriana Fonseca, entre os fatores que desencadeiam a doença estão infecções virais, como gripe, resfriado, infecções intestinais, gastroenterite e algumas infecções bacterianas. Fonseca citou ainda processos alérgicos, como alergia a picada de insetos e alimentos, asma e rinite.

Como citado anteriormente, vacinas podem ser fatores desencadeantes raros de vasculite por IgA. Porém, essas ocorrências estão descritas em relatos e séries de casos, que são artigos com poucos pacientes.

A doença, segundo Fonseca, se caracteriza pelo surgimento de manchas avermelhadas e arroxeadas, chamadas púrpuras, além de pequenos pontos da mesma coloração, conhecidos como petéquias. Essas manchas não são apenas visíveis, elas têm relevo, sendo possível sentir a elevação das lesões.

“Outra característica dessas duas lesões, tanto as púrpuras quanto as petéquias, é que são manchas na pele que você aperta ou estica a pele e elas não somem”, disse a médica.

Essas manchas são causadas pela inflamação dos vasos sanguíneos da pele. “Tem o extravasamento, o sangue passa por ali e ficam essas manchas, que são as púrpuras ou as petéquias, e muitas vezes elas vão se juntando, porque ocorrem no mesmo lugar e parece até que é uma lesão muito maior”, comentou Fonseca.

Doença é benigna e autolimitada

Segundo o pediatra infectologista Kfouri, a vasculite por IgA geralmente tem evolução benigna, ou seja, tem evolução favorável. “Essas manchas aparecem geralmente em membros inferiores, como nas nádegas, mas podem aparecer em qualquer outro”, disse.

“É fácil fazer o diagnóstico, às vezes [a criança] tem dor abdominal, inflamação das articulações e inchaço nas mãos e pés, esses são os sintomas mais típicos”, comentou.

Conforme explicou o especialista, em alguns casos pode ocorrer uma inflamação renal. “Como é uma vasculite, ou seja, afeta os vasos sanguíneos, [a inflamação] não fica só nos vasos da pele”, comentou.

Segundo o médico, é recomendado o acompanhamento da função renal mesmo após a recuperação da doença. “Pelas questões anatômicas do rim, onde tem muitos microvasos, às vezes dá uma inflamação renal”, disse.

A mesma observação foi feita pela pediatra Fonseca, que ressaltou que a doença é benigna e autolimitada. Ela alertou, no entanto, para possíveis complicações, como a inflamação intestinal no início do quadro e inflamação renal, que pode acontecer até tardiamente.

“Os pacientes são acompanhados até o final da adolescência. Mesmo que eles venham a cada seis meses ou um ano no médico, são acompanhados com controle de exames de sangue e urina”, afirmou.

Segundo a pediatra, cerca de 30% e 40% dos pacientes podem ter a doença novamente, principalmente devido aos fatores desencadeantes. “Se a criança tiver outra virose, outra alergia, as manchas podem reaparecer na pele”, disse.

Fonseca ressaltou ainda que as lesões na pele não causam dor, não coçam e não deixam cicatrizes. “A cada vez que reativa, a tendência é que o quadro seja mais leve e de duração mais curta”, completou. / COLABOROU THAIS BRUNORO