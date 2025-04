É falso que Tarcísio de Freitas tenha anunciado indenização por dados vazados na Caixa

O Estadão Verifica investigou e concluiu que: é falso. O conteúdo manipula um vídeo publicado em janeiro no Facebook do governador. Na gravação verdadeira, Tarcísio comunica a adoção de medidas para o combate à dengue no Estado de São Paulo.

A Secretaria da Comunicação do governo paulista comunicou que a imagem e a voz de Tarcísio foram recriados com uso de inteligência artificial para aplicar um golpe. A Secretaria da Segurança Pública abriu um inquérito policial para apurar o uso indevido da IA e identificar e responsabilizar os responsáveis pelo crime cibernético.