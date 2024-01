É falso que integrantes do MST tenham invadido fazenda de Ratinho

O que estão compartilhando: um vídeo alegando que uma fazenda do apresentador e empresário Ratinho foi invadida por mil integrantes do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) durante a madrugada. Ratinho teria anunciado esquema de segurança mais rígido em suas propriedades.

O Estadão Verifica investigou e concluiu que: é falso. Tanto Ratinho como o MST desmentiram o conteúdo do vídeo que circula nas redes. As imagens que aparecem na postagem não são de propriedade do apresentador, mas sim da pecuária Nelore Cometa, e circulam há anos na internet.

As assessorias de imprensa de Ratinho e do MST negam que tenha havido ocupação. Foto: Reprodução

PUBLICIDADE Leitores solicitaram essa checagem ao Estadão Verifica pelo número de WhatsApp (11) 97683-7490. Saiba mais: O vídeo foi compartilhado mais de 14 mil vezes no TikTok e mostra imagens de gado. O áudio afirma que uma fazenda de Ratinho foi invadida pelo MST na madrugada, quando mais de mil pessoas se alojaram na propriedade. A voz afirma também que o apresentador informou que fará uma segurança mais rígida em todas as suas propriedades, aumentando a vigilância particular armada e utilizando drones e sensores de alertas inteligentes para monitorar movimento.

Uma busca pelas palavras-chave “Ratinho”, “fazenda” e “MST” não retornou resultados recentes de notícias sobre ocupações em propriedades do apresentador. Também foram pesquisados de forma combinada os termos “Ratinho”, “fazenda”, “drone” e “segurança armada”, mas não foram localizadas entrevistas ou declarações do empresário falando sobre aumentar a vigilância em suas terras por conta de ocupações.

Conforme a assessoria de imprensa de Carlos Massa, o Ratinho, a invasão da propriedade e as afirmações atribuídas ao apresentador são falsas. O MST também negou ter realizado ocupação de terra em uma fazenda do empresário.

De acordo com a equipe de Ratinho, as imagens utilizadas no vídeo não foram gravadas em fazendas dele. A primeira sequência, que mostra uma grande quantidade de gado sendo manejado em um pasto, na verdade foi registrada em uma propriedade da agropecuária Nelore Cometa.

Ao buscar as imagens, a reportagem identificou que elas estão na internet desde pelo menos 2020, quando foram publicadas pelo site Compre Rural ao anunciar um leilão de gado da Nelore Cometa.

Ao Verifica, a assessoria de imprensa do grupo confirmou que as imagens foram produzidas pelo programa televisivo Terra Pecuária em fazendas da empresa e são utilizadas frequentemente, em materiais publicitários da agropecuária.

A origem das demais imagens utilizadas no conteúdo não foi identificada.