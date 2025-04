É falso que Polícia Militar tenha divulgado estimativa de público em ato pela anistia na Paulista

O que estão compartilhando: que a Polícia Militar de São Paulo teria confirmado público de 2 milhões de pessoas na Avenida Paulista durante ato pela anistia dos presos do 8 de Janeiro.

O Estadão Verifica investigou e concluiu que: é falso. A Secretaria da Segurança Pública de São Paulo informou que a Polícia Militar não divulgou estimativa de público. Ainda no domingo, o Estadão já havia informado que a PM não faria estimativa de público. Cálculo do Monitor do Debate Público do Meio Digital, da Universidade de São Paulo (USP), indica que o protesto convocado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) reuniu cerca de 44,9 mil apoiadores.

A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo negou que a Polícia Militar tenha divulgado estimativa de público do ato. Foto: Reprodução/Instagram

PUBLICIDADE Saiba mais: O levantamento da USP foi feito a partir de fotos aéreas do momento de pico da manifestação, durante o discurso de Bolsonaro, que teve início às 15h44 e durou 25 minutos. As imagens foram analisadas com software de inteligência artificial. Conforme os responsáveis pela medição, um drone captou imagens da multidão e o software as analisou automaticamente para identificar e marcar as cabeças das pessoas. Utilizando inteligência artificial, o sistema localizou cada indivíduo e calculou quantos pontos correspondiam a pessoas na imagem.

Publicidade

Os idealizadores do projeto afirmam que o método possui uma precisão de 72,9% e uma acurácia de 69,5% na identificação de indivíduos. O erro percentual absoluto médio na contagem é de 12%, para mais ou para menos, em imagens aéreas com mais de 500 pessoas. O banco de imagens utilizado na análise está disponível para consulta.