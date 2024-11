É falso que Fernanda Torres tenha publicado frase relativizando mortes por covid na pandemia

“Na semana passada, somada à expectativa indigesta do que virá, tive a infelicidade de ver um artigo que escrevi aqui, neste espaço, virar alvo das redes insociáveis. Era um texto sobre a peste negra, que terminava falando das transformações ocorridas na Europa trecentista, depois de passada a tragédia. Em nenhum momento tratei a calamidade como algo benquisto. Não costumo postar o que publico na Folha. Aprendi a cultivar leitores sem pretensões de milhares ou milhões. Essa crônica, no entanto, foi replicada por quem viu valor nela e acabou chamando atenção de grupos dedicados a agredir, distorcer e ameaçar online. Os ‘fake posts’ afirmavam que eu torcia para que o vírus matasse multidões.”

Agora, com o sucesso do filme Ainda Estou Aqui, o boato sobre Fernanda voltou a circular. No Facebook, uma postagem acumulou 3,9 mil compartilhamentos. Leitores também pediram a checagem deste conteúdo através do WhatsApp +55 (11) 97683-7490.

Ainda Estou Aqui é estrelado por Fernanda Torres e Selton Mello e dirigido por Walter Salles. O filme conta a história da ativista Eunice Paiva após o desaparecimento de seu marido, o deputado Rubens Paiva, durante a ditadura militar. A obra foi escolhida pela Academia Brasileira de Cinema para representar o Brasil no Oscar e liderou as bilheterias nacionais no fim de semana de sua estreia.

Esse conteúdo também foi checado por Aos Fatos.