Ferrovia em Angola não é obra do governo Lula

O que estão compartilhando: que a construção de uma ferrovia em Angola, pela Odebrecht, é uma iniciativa do governo de Luiz Inácio Lula da Silva.

O Estadão investigou e concluiu que: é enganoso. Lula não tem participação no acordo celebrado entre o governo de Angola e a construtora OEC, antiga Odebrecht. A empresa explicou que a OEC Internacional, sucursal de Angola (OECI, S.A), venceu uma licitação realizada em 2022 e que o projeto da ferrovia não tem financiamento ou garantias de origem brasileira. Despacho emitido pelo governo angolano que autoriza a celebração do contrato da obra não cita o Brasil como um dos agentes do empreendimento.

Ferrovia que a OEC, antiga Odebrecht, irá realizar em Angola não conta com a participação do governo Lula. Foto: repro

Saiba mais: No dia 27 de março, foi publicado no Diário da República de Angola um despacho que autorizou a despesa de US$ 1.168.405.370,00 para a construção de 260 quilômetros de ferrovia que ligará a cidade de Luena até Saurimo. O trecho será um ramal do Caminho-de-Ferro de Benguela (CFB), uma ferrovia com 1344 quilômetros de extensão que corta Angola de leste a oeste, ligando o porto de Lobito, na costa atlântica, até Luau, cidade de fronteira com a República Democrática do Congo.

A linha azul simula o traçado do Caminho-de-Ferro de Benguela, ferrovia que corta Angola no eixo leste-oeste. Os marcadores brancos indicam as cidades que serão interligadas com a obra da OEC (antiga Odebrecht). Foto: Reprodução

A obra, que será realizada pelas empresas OEC e Bento Pedroso Construções (BPC), é uma das medidas para melhorar o transporte ferroviário previstas pelo Plano Director Nacional dos Transportes e Infraestruturas Rodoviárias, aprovado em 2020.

“Dada a importância estratégica desta malha ferroviária para o país, uma vez que é responsável por permitir o escoamento de cargas de minérios e grãos, o governo de Angola, utilizando do critério de contratação simplificada, convidou várias empresas presentes no país a apresentarem propostas para a execução destes 1.500 km de ferrovias, tendo sido adjudicada à OEC o trecho Luena – Saurimo, com extensão de 260 km”, informou a OEC.

Nas redes sociais, a notícia de que a Odebrecht (atual OEC) havia conseguido um contrato bilionário para a construção de uma ferrovia em Angola foi compartilhada de forma enganosa, porque usuários associaram o empreendimento ao governo Lula. “A OEC - Engenharia e Construção esclarece que a informação relacionando o atual presidente brasileiro à obra é falsa e irresponsável”, declarou a empresa em nota. O despacho do governo angolano que autorizou a celebração do contrato de construção do trecho Luena - Saurimo do Caminho-de-Ferro de Benguela não cita o Brasil como um dos agentes do empreendimento.

A OEC explicou em nota enviada por e-mail ao Verifica que o governo Lula não tem relação com a obra que a empreiteira irá realizar em Angola Foto: Reprodução

A confusão feita por pessoas nas redes sociais ocorreu porque no passado, o governo brasileiro financiou empresas nacionais para que elas realizassem serviços e obras de engenharia em outros países. O anúncio da construção da ferrovia em Angola não faz parte dessas operações.

As exportações de serviço do BNDES

De 1998 a 2017, o Brasil financiou a exportação de bens e serviços de engenharia para outros países, via Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). Ao longo de 20 anos, cerca de US$10,5 bilhões foram desembolsados pelo banco para empresas, como OEC (Odebrecht, na época), Andrade Gutierrez, Queiroz Galvão, Camargo Correa e OAS. Ao todo, elas realizaram 148 operações em 15 países. Angola foi o principal destino do financiamento à exportação. Aproximadamente 30% do total (cerca de US$ 3,2 bilhões) foram para 84 contratos firmados com Angola.

Entre os anos 2007 a 2014, o BNDES financiou 42 projetos da OEC, em Angola. Para a realização das obras e serviços, a empresa recebeu do banco US$ 2,6 bilhões, que foram totalmente ressarcidos ao BNDES pelo governo angolano. As informações das imagens abaixo foram obtidas pelo painel do Banco, na opção de baixar dados.

Informação de projetos que a OEC (antiga Odebrecht) realizou em Angola via financiamento do BNDES. Foto: repro

Informação de projetos que a OEC (antiga Odebrecht) realizou em Angola via financiamento do BNDES. Foto: repro

O conteúdo que associou a obra da ferrovia ao governo Lula também foi desmentido pelo Boatos.org, pela Lupa, pelo Aos Fatos, pela Reuters e pelo UOL Confere.

Como lidar com postagens do tipo: O financiamento do BNDES para exportação de bens e serviços de engenharia brasileiros é alvo frequente de desinformação. Todos os contratos de financiamentos à exportação de bens e serviços de engenharia estão disponíveis na íntegra no site do Banco. Sobre essas operações, checagem do Verifica desmentiu que o PT havia concluído 21 obras no exterior. O Projeto Comprova mostrou que vídeo que circulou nas redes sociais reunia dados errados sobre financiamentos do BNDES no exterior durante governos do PT.