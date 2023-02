É falso que filho de Lula foi preso no Paraguai com entorpecentes

É falso que um dos filhos do presidente Lula, Fábio Luís Lula da Silva, tenha sido preso no Paraguai com “32 kg de pasta base de cocaína”. Essa alegação é compartilhada nas redes sociais juntamente com uma suposta foto de Fábio, conhecido como Lulinha. Na verdade, a imagem é de Adriano Magalhães da Nóbrega, miliciano morto na Bahia, em 2020.

Foto compartilhada nas redes sociais mostra o miliciano Adriano da Nóbrega, e não um dos filhos de Lula. Foto: Reprodução

A postagem parece ter sido tirada do portal de notícias G1. Antes de compartilhar um conteúdo assim, é preciso procurar a notícia no site oficial. Conteúdos de desinformação podem imitar o visual de sites de imprensa para se passarem por conteúdo confiável. Ao procurar pela suposta notícia no Google com as palavras-chave “filho Lula preso Paraguai”, é possível ver que ela não foi publicada pelo G1 e nenhum outro veículo de imprensa.

O Estadão Verifica fez uma busca reversa na imagem para identificar a pessoa retratada (veja aqui como fazer). O resultado da pesquisa mostra que o homem não é Lulinha, mas Adriano Magalhães da Nóbrega, morto pela Polícia Militar da Bahia, em 2020. Ele era apontado como o líder da milícia Escritório do Crime, responsável por muitas mortes no Rio de Janeiro.

A busca reversa mostra outras vezes em que uma imagem foi publicada antes de ser usada em um boato. Foto: Google/Reprodução

Lulinha foi investigado na Operação Lava Jato por suspeitas de propinas pagas pela Oi/Telemar a empresas de sua propriedade. Em janeiro de 2022, a Justiça Federal arquivou a investigação depois que o Supremo Tribunal Federal determinou a suspeição do ex-juiz Sérgio Moro. Não existe investigação ou denúncia pública de envolvimento do filho de Lula com o tráfico de drogas.

É importante ter uma leitura crítica de postagens feitas na internet que não sejam provenientes da imprensa profissional. Comentários deixados na postagem mostram que algumas pessoas acreditam se tratar de uma informação verdadeira. Uma escreveu que “A cadeia é o lugar do pai e do filho”, enquanto outra desejou: “Tomara que seja verdade.”

Este conteúdo também foi checado por Lupa e Boatos.org.

