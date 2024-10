Não há indício de ligação entre filho de Trump e pessoas de barco com símbolos nazistas

O que estão compartilhando: foto de um barco com bandeiras com suásticas e mensagens de apoio ao ex-presidente dos Estados Unidos e candidato pelo Partido Republicano, Donald Trump. A imagem é compartilhada com a mensagem que diz: “É simplesmente absurdo o desfile que o filho de Donald Trump e sua esposa fizeram nos EUA, exibindo bandeiras nazistas e deixando claro quem são e o que representam”.

O Estadão Verifica investigou e concluiu que: é enganoso. Um dos filhos do ex-presidente, Eric Trump, realmente esteve no ato, mas em outro barco. Reportagens publicadas sobre o assunto mostram que a maior parte das embarcações tinham mensagens de apoio a Trump. Apenas um barco fazia apologia ao nazismo. Organizações que estudam grupos extremistas identificaram os homens como membros de movimentos neonazistas dos Estados Unidos.

Barco com símbolos nazistas apareceu em evento de apoio a Donald Trump; não há indício de relação com o filho do ex-presidente. Foto: Reprodução

Saiba mais: Uma embarcação com homens erguendo bandeiras nazistas foi flagrada durante uma passeata de barcos organizada por apoiadores de Donald Trump em Jupiter, na Flórida, em 13 de outubro. O vídeo de homens ecoando gritos com slogans de supremacistas brancos foi muito compartilhado nas redes sociais. As imagens mostram cinco pessoas, aparentemente homens, no barco com bandeiras com suásticas e mensagens de apoio a Donald Trump. Ao menos dois deles vestem máscaras com imagem de caveira que impedem sua identificação.

PUBLICIDADE O filho do ex-presidente, Eric Trump, e a mulher, Lara Trump, estiveram no ato e chegaram a fazer postagens sobre o evento em suas redes sociais (confira aqui e aqui). Não há nenhum registro na imprensa norte-americana de que eles estiveram no barco com símbolos nazistas (USA Today, Newsweek). O portal da revista Rolling Stones disse que ele ficou em outra embarcação que exibia um busto de Trump manchado de sangue (leia aqui, em inglês). O objeto faria referência ao atentado contra o ex-presidente, em julho. Como se pode ver na imagem publicada no X, dos cinco homens apenas dois estão sem máscaras ou acessórios para esconder o rosto. O homem que é apontado como o suposto filho de Trump na imagem viral no Brasil possui uma longa barba e estava de óculos escuros. Fotos recentes de dois filhos mais velhos do ex-presidente dos EUA, Eric e Donald Jr., não os mostram com barba no estilo que aparece na fotografia (aqui e aqui). O outro filho de Trump, Barron, tem dezoito anos e não aparece publicamente usando barba. As outras filhas são mulheres, Tiffany e Ivanka Trump.

Dois grupos que monitoram crimes de ódio informaram ao portal da revista Newsweek que os homens que estavam no barco eram ligados a dois movimentos neonazistas dos Estados Unidos: a Order of the Black Sun (OBS) e a Goyim Defense League (GDL). Segundo a StopAntisemitism, um grupo que luta contra o ódio a judeus no país, a pessoa à frente do barco era Jon Minadeo II da GDL. Ele já foi preso na Polônia por compartilhar propagandas de extrema direita nos portões de Auschwitz, antigo campo de concentração nazista.

Equipe e apoiadores afirmam sem provas que barco foi armadilha da oposição

A equipe de imprensa de Trump e alguns apoiadores endossaram a teoria sem fundamento de que os envolvidos tenham relação com a campanha de Kamala Harris. “Os apoiadores de Kamala estão atingindo os níveis mais baixos de todos os tempos. Postagens nas redes sociais mostram que apoiadores genuínos de Trump identificaram esses idiotas como ativistas liberais tentando criar notícias falsas. Eles claramente responderam de acordo”, declarou Karoline Leavitt, secretária de imprensa de Trump, ao Newsweek.

A resposta citada por Leavitt faz referência ao momento em que uma embarcação com apoiadores de Trump usou o motor do veículo para espirrar água no barco com símbolos nazistas. Vídeos nas redes também registram esse momento. Confira: