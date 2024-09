O que estão compartilhando: vídeo que mostraria Israel interceptando foguetes da milícia xiita libanesa Hezbollah.

O Estadão Verifica investigou e concluiu que: é enganoso, pois o vídeo está fora de contexto. As imagens que circulam nas redes sociais são de 2021, não da recente escalada de tensão entre Israel e o Hezbollah. Em 2021, o grupo xiita disparou foguetes em resposta a ataques de Israel. Os foguetes foram interceptados pelo sistema antimísseis de israelense, conhecido como Domo de Ferro.

Vídeo de foguetes do Hezbollah interceptados por Israel não é recente, e sim de 2021 Foto: Reprodução/Instagram

Saiba mais: por meio de uma busca reversa de imagens (veja aqui como fazer), o Estadão Verifica identificou que a gravação é, na realidade, de 2021. A mesma filmagem foi veiculada pelo jornal Al Jazeera em 6 de agosto de 2021.

O veículo explicou que, à época, o Hezbollah disparou foguetes em “campo aberto perto de posições israelenses”, como resposta aos ataques aéreos do exército de Israel no sul do Líbano. Os foguetes, no entanto, foram interceptados pelo Domo de Ferro, sistema antimísseis desenvolvido pelos Estados Unidos para proteger Israel de ataques na região.

Vídeo é associado aos recentes conflitos no Oriente Médio

PUBLICIDADE A gravação circula em postagens que relatam desdobramentos das recentes tensões entre o Hezbollah e Israel. O conflito eclodiu em outubro do ano passado, quando o grupo palestino Hamas e Israel entraram em confronto. O Hezbollah afirmou ter atacado em apoio ao Hamas, enquanto Israel alegou agir em defesa do território.

Após meses de bombardeios, Israel afirma que a “nova fase” dos conflitos contra o Hezbollah tem como objetivo trazer israelenses do norte de volta para a região, que saíram de maneira forçada pelos ataques aéreos na fronteira com o Líbano. O Hezbollah, por sua vez, nega recuo na ofensiva até um cessar-fogo na Faixa de Gaza.

Bombardeios israelenses contra alvos militares no sul do Líbano já deixaram mais de 490 mortos, além de 1.200 feridos. A ofensiva do Hezbollah contou com o lançamento de mais de 100 foguetes contra Israel, que atingiram uma área civil perto de Haifa. Autoridades de Israel relataram que a maioria foi interceptada, mas houve registros de feridos. Um adolescente israelense morreu.

Autoridades internacionais temem que o confronto evolua para uma guerra total. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, afirmou estar trabalhando para evitar a escalada e que uma solução diplomática ainda é possível.

Como lidar com postagens do tipo: é comum que desinformadores tirem vídeos de contexto para espalhar desinformação sobre um assunto em evidência. Aqui, a reportagem recorreu à busca reversa de imagens para desmentir a postagem. Trata-se de uma ferramenta que ajuda a descobrir se aquela mídia já foi compartilhada antes na internet e em quais sites. Assim, o mecanismo é útil para entender se o contexto atribuído a ela é real ou não.

Esse mesmo boato foi contestado pelas agências de checagem PesaCheck, da África, e Misbar, plataforma árabe de verificação de fatos.