É falso que fones de ouvido bluetooth eletrocutaram um homem em estação de trem

É falso que fones de ouvido bluetooth tenham matado um homem eletrocutado em uma estação de trem. Um vídeo com imagens de uma câmera de segurança mostra o momento em que um homem recebe uma descarga elétrica e cai sobre os trilhos de uma linha férrea. A legenda que acompanha o vídeo que viralizou no WhatsApp é alarmante: diz que as pessoas não devem usar fones de ouvido bluetooth perto de cabos elétricos de alta tensão porque “a corrente pode se conectar com o fone, atingindo diretamente o usuário”. Mas não há nenhuma informação em fontes confiáveis de que foi isso o que aconteceu na cena que viralizou.

Na verdade, não há nada nas imagens que sugira que o rapaz eletrocutado usasse um fone de ouvido bluetooth ou qualquer outro tipo de fone. Ele usa calça, camisa de manga comprida e colete, tem um boné branco na cabeça e leva uma mochila nas costas. Aos oito segundos do vídeo, é possível ver pontos de luz em direção à cabeça do rapaz. Leitores do Estadão Verifica pediram a checagem deste conteúdo pelo WhatsApp, no número (11) 97683-7490.

O que a imagem mostra, na verdade, é um fio de alta tensão caindo sobre a cabeça do homem. Ele é funcionário da estação ferroviária de Kharagpur, em Bangala, no sul da Índia. O acidente aconteceu no dia 7 de dezembro de 2002 e foi noticiado em pelo menos três sites de notícia indianos (India Today, Hindustan Times e o India.com). Em nenhuma delas há a menção para os fones de ouvido bluetooth.

O rapaz atingido pelo fio de alta tensão foi identificado como Sujan Singh Sardar, um funcionário da estação ferroviária de Kharagpur que trabalha como examinador de bilhetes de viagem. O circuito interno de TV da estação mostrou que ele conversava com outro homem ao lado de uma plataforma quando foi atingido por um cabo.

De acordo com o India Today, o rapaz foi resgatado e atendido no Kharagpur Railway Hospital. Ele sofreu ferimentos na cabeça e queimaduras em várias partes do corpo, e não foram encontradas notícias posteriores informando que ele tenha morrido. Em entrevista ao jornal, responsáveis pela estação ferroviária onde aconteceu o acidente disseram que não sabiam o motivo exato do acidente, mas que havia fios decorativos no local e que o rompimento podia ter sido causado por pássaros, que costumam partir cabos menores.

Um dia após o acidente, um consultor financeiro de ferrovias na Índias chamado Ananth Rupanagudi postou o vídeo no Twitter e afirmou que o funcionário, Sujan Singh Sardar, sofreu queimaduras, mas estava fora de perigo.

A freak accident - a long piece of loose cable, taken by a bird somehow came in contact with the OHE wire and the other end came down and touched a TTE's head. He suffered burn injuries but is out of danger and under treatment - at Kharagpur station yesterday afternoon! #Accident pic.twitter.com/ObEbzd1cOF — Ananth Rupanagudi (@Ananth_IRAS) December 8, 2022

