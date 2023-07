Não, Fórum Econômico Mundial não ‘ordenou’ que Bíblia seja reescrita por inteligência artificial

O que estão compartilhando: que o Fórum Econômico Mundial (ou World Economic Forum, em inglês) teria ordenado que o governo proibisse a Bíblia e publicasse uma versão “verificada”, sem Deus e escrita por Inteligência Artificial.

O Estadão Verifica investigou e concluiu que: é falso. A alegação é uma distorção do conteúdo de palestras feitas pelo historiador Yuval Noah Harari. Ele conjectura sobre os avanços e desafios do desenvolvimento da Inteligência Artificial, mas não fez nenhuma determinação sobre a reedição de textos sagrados com tecnologia. O conteúdo ainda engana ao creditar as informações ao Fórum Econômico Mundial -- embora Harari já tenha participado, em 2018 e 2020, suas declarações não representam o posicionamento oficial do evento.

O título do conteúdo já mente ao apresentar o Fórum Econômico Mundial como autor das supostas “ordens” para proibição e nova publicação da Bíblia. Foto: Reprodução

Saiba mais: não há registro de que Harari tenha dito o que foi acusado pela matéria. O mais próximo ao que foi alegado está em uma entrevista do historiador à Fundação Francisco Manuel dos Santos, em Portugal, no dia 31 maio deste ano. A conversa foi gravada ao vivo e está disponível no YouTube. Segundo o site da instituição, ele pôde refletir “sobre os avanços da humanidade, as suas grandes ameaças e a forma com a inteligência artificial tem de ser regulada para evitar que se torne um ‘T-Rex’ que destruirá a humanidade como a conhecemos”.

Durante a entrevista, o mediador perguntou qual é a opinião do historiador sobre as oportunidades e desafios gerados pela Inteligência Artificial (IA) à humanidade. Harari apontou que a IA é a “primeira tecnologia capaz de criar ideias novas” e que, em razão disso, talvez conseguiria escrever textos religiosos no futuro. Não há menção alguma ao Fórum Econômico Mundial em sua fala.

Veja, abaixo, a transcrição do momento em que Harari cita a Bíblia, durante a entrevista (a partir de 7min22seg e 8min44seg do vídeo):

“[A Inteligência Artificial] É a primeira tecnologia capaz de criar ideias novas. A máquina de impressão, o rádio e a televisão transmitiam, espalhavam ideias criadas pelo cérebro humano, pela mente humana. Eles não podiam criar uma ideia nova. Gutenberg imprimiu a Bíblia em meados do século XV. A máquina de impressão imprimiu o número de Bíblias que Gutenberg a mandou imprimir. Mas [a máquina] não criou uma única página nova. [A máquina] não tinha ideias próprias sobre a Bíblia: se é boa ou má, como interpretar isto ou aquilo.

A IA [ Inteligência Artificial] consegue criar ideias novas. Consegue até escrever uma nova Bíblia. Ao longo da história, as religiões sonharam com um livro escrito por uma inteligência sobre-humana, por uma entidade não-humana. Todas as religiões afirmam que os livros das outras religiões foram escritos por humanos, mas não o livro deles. O deles veio de uma inteligência sobre-humana. Dentro de poucos anos, podem ter religiões que estão de fato corretas. Pense em uma religião cujo livro é escrito por uma IA. Isso pode ser uma realidade daqui a poucos anos”.

Outra ocasião em que Harari mencionou a possibilidade da Inteligência Artificial gerar textos religiosos foi durante a edição de 2023 do Fórum Frontiers, em abril. Mais especificamente, ele disse: “Imagine o impacto das novas ferramentas de IA que podem produzir em massa manifestos políticos, notícias falsas e até mesmo escrituras sagradas para novos cultos” (tradução livre). A fala completa está disponível no YouTube. O trecho traduzido começa aos 10 minutos e 15 segundos do vídeo.

O site oficial de Yuval Noah Harari o apresenta como historiador, filósofo e autor de livros best-sellers como “Sapiens: Uma breve história da humanidade” e “Homo Deus: Uma breve história do amanhã”. Ele também é professor do Departamento de História da Universidade Hebraica de Jerusalém.

O responsável pela postagem nas redes não quis se manifestar sobre o assunto.

A alegação verificada aqui já foi desmentida pelo Coletivo Bereia e pelos sites em inglês Snopes e Logically Facts.