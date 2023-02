Foto mostra cão de resgate dos Estado Unidos, e não da Turquia

Foi feita nos Estados Unidos, e não na Turquia, a foto de um cão de resgate que circula nas redes sociais. A imagem do animal sujo de lama viralizou com a legenda “Depois de um turno de trabalho nos escombros na Turquia, encontrou 10 pessoas e salvou as suas vidas”. Na verdade, a foto é de 2014. O cão trabalhou na busca de pessoas soterradas por deslizamentos de terras em Washington.

Cãozinho Tryon atuou, em 2014, em deslizamento de terra nos Estado Unidos Foto: Reprodução

O Estadão Verifica fez uma busca reversa (veja aqui como fazer) para encontrar a origem da imagem. Ela foi publicada na reportagem “Conheça os cães de resgate dos deslizamentos de terra em Washington”, do Wall Street Journal, de março de 2014. A foto é de Rick Wilking, da agência Reuters, e pode ser conferida aqui.

Busca reversa levou a matéria do Wall Street Journal onde a foto foi originalmente publicada Foto: Reprodução

Na ocasião, equipes de resgate tentavam encontrar pessoas soterradas em um deslizamento de terra em uma comunidade rural. O cãozinho que aparece sujo de lama na imagem que foi tirada de contexto é Tryon. Na foto ele aguarda sua vez de passar na área de descontaminação após buscar pelos sobreviventes.

Esse conteúdo também foi checado por UOL Confere.

