Foto de Bolsonaro em Maceió não é recente, e sim de 2021

O que estão compartilhando: que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) teria viajado a Maceió para prestar apoio ao estado de emergência da cidade, enquanto o presidente Luiz Inácio Lula da Silva estaria passeando com a esposa em Dubai.

O Estadão Verifica investigou e concluiu que: é enganoso, porque a imagem de Bolsonaro não é recente, e sim de 2021. Lula esteve em Dubai, nos Emirados Árabes, para a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, a COP-28.

Imagem de Bolsonaro em Maceió não é recente, e sim de 2021 Foto: Reprodução/Facebook

Saiba mais: postagens desinformativas utilizam uma foto antiga para alegar que Jair Bolsonaro está em Maceió para prestar apoio aos moradores da cidade. Por meio da ferramenta de busca reversa de imagens (veja como fazer aqui), foi possível identificar que a fotografia foi registrada em maio de 2021. À época, jornais locais ressaltaram a ausência de máscara de Bolsonaro na ocasião, já que a imagem foi feita durante a pandemia.

Na noite do dia 29 de novembro deste ano, o prefeito de Maceió, João Henrique Caldas (PL), decretou estado de emergência por 180 dias na capital alagoana após o alerta de “risco iminente de colapso” da mina 18 da Braskem, no bairro de Mutange. De acordo com as publicações virais, a visita de Bolsonaro teria sido motivada pelos recentes problemas na cidade. No entanto, não há nenhum relato de que o ex-presidente tenha visitado Maceió após o alerta emitido pela Defesa Civil.

Na realidade, Bolsonaro esteve em Maceió em maio de 2021 para participar de três solenidades oficiais. Ele entregou 500 unidades habitacionais, além de inaugurar o Viaduto da Polícia Rodoviária Federal e o Trecho IV do Canal do Sertão Alagoano. Na imagem disseminada, é possível identificar que o ex-presidente estava rodeado de autoridades com máscaras.

As peças verificadas também alegam que, enquanto Bolsonaro estaria prestando apoio a Maceió, Lula teria viajado a Dubai a passeio. Na realidade, o petista viajou aos Emirados Árabes para participar da 28ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, que ocorreu em Dubai.

O mesmo boato foi checado pelo Aos Fatos e pela Reuters Fact Check.

Como lidar com postagens do tipo: A peça verificada utiliza uma foto antiga para disseminar uma alegação inventada. É possível verificar a veracidade do conteúdo por meio de pesquisas com palavras-chave (no caso em questão, por exemplo, tente Bolsonaro + Maceió + 2023). Caso a visita fosse recente, jornais locais e nacionais teriam noticiado o evento.