Vídeo não mostra efeitos do furacão Milton nos EUA; imagens são antigas

O que estão compartilhando: sequência de seis vídeos que mostram tornados. A legenda da postagem diz que seriam imagens do furacão Milton nos Estados Unidos.

O Estadão Verifica investigou e concluiu que: é falso. Pelo menos três dos vídeos que aparecem na postagem analisada não têm relação com a passagem do furacão Milton na Flórida. O registro de uma bandeira tremulando sob forte ventania foi feito durante a passagem de um tornado no Kansas em 2022. Já um vídeo gravado de um carro com tornado ao fundo é de 2014 e foi publicado por um “caçador de tempestades” nas redes sociais.

Imagens foram tiradas de contexto para dizer que são de efeitos do furacão Milton. Foto: Reprodução/Instagram

PUBLICIDADE Saiba mais: Uma sequência de seis vídeos curtos compartilhados no Instagram exibe imagens de desastres naturais com a indicação de que elas teriam sido gravadas durante a passagem do furacão Milton nos Estados Unidos. A primeira imagem, gravada por câmeras de segurança, mostra árvores sendo levadas e uma bandeira dos Estados Unidos tremulando. No entanto, esse vídeo não é recente e foi registrado em abril de 2022, durante a passagem de um tornado em Andover, no Kansas.

Por meio de busca reversa de imagens (saiba aqui como fazer), o Estadão Verifica encontrou uma publicação em um site que afirmava que o vídeo mostraria os efeitos de um tornado no Kansas. Ao pesquisar no Google sobre o assunto, encontramos uma notícia do G1 que confirmava a informação (confira aqui e aqui). Segundo o portal de notícias, as imagens foram gravadas por câmeras de segurança da prefeitura de Andover. Ninguém se feriu durante a passagem daquele tornado.

Outro vídeo que aparece no compilado mostra uma gravação feita dentro de um carro numa rodovia. No fundo da estrada, é possível ver a passagem de um tornado. Com auxílio da ferramenta Invid, encontramos o vídeo original publicado por uma conta no X (antigo Twitter) em 2020 — mas gravado em 2014, segundo a postagem. As imagens foram feitas pelo “caçador de tempestades” Ricky Forbes.

Outro vídeo que aparece na publicação checada foi encontrado no YouTube, publicado em 2020 — o que desmente a alegação de que as imagens são recentes e relacionadas ao furacão Milton.

Postagens usam vídeos antigos para falar de furacão Milton

No dia 9 deste mês, às 20h30, 21h30 no horário de Brasília, o furacão Milton atingiu a Flórida. Autoridades locais confirmaram a morte de 11 pessoas. A circulação de vídeos sobre o furacão nas redes sociais causou alarme entre a população; no entanto, muitos desses vídeos não estavam relacionados ao Milton. O Estadão Verifica checou os boatos relacionados ao fenômeno. Confira abaixo a lista: