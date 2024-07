Post engana ao comparar preços de gasolina durante governos de Bolsonaro e Lula

O que estão compartilhando: que, enquanto o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva anuncia aumento no preço da gasolina e do gás de cozinha, os combustíveis eram mais baratos na gestão de Jair Bolsonaro (PL), com o litro do etanol custando R$ 2,99 e o da gasolina comum a R$ 4,59.

PUBLICIDADE O Estadão Verifica investigou e concluiu que: é enganoso. Posts que viralizaram nas redes compartilham um vídeo publicado pelo ex-presidente Bolsonaro em setembro de 2022, quando apareceu em um posto de combustíveis em São Paulo e mostrou o preço do litro do etanol e da gasolina comum naquele estabelecimento. A postagem analisada dá a entender que aqueles valores foram praticados durante todo o governo, e que na administração de Lula os combustíveis são mais caros, mas não é bem assim. Em setembro de 2022, quando o vídeo de Bolsonaro foi gravado, estava em vigor a redução do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) sobre combustíveis, que foi de junho a dezembro daquele ano. De fato, houve redução nos preços naquele período, mas os picos de preço ao longo do governo passado foram maiores.

A média do preço do litro do etanol (R$ 3,668) e da gasolina comum (R$ 5,159) no governo Bolsonaro é menor do que a registrada até agora no governo Lula (R$ 3,722 e R$ 5,590, respectivamente). Mas tanto a gasolina quanto o etanol tiveram picos de preços mais altos no governo passado do que no atual. A gasolina comum, por exemplo, chegou a custar mais de R$ 7 o litro sob Bolsonaro, segundo a média nacional. No governo atual, não chegou a custar R$ 6, segundo levantamento da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).

Saiba mais: O vídeo investigado possui, só no Instagram, 311 mil visualizações. Versões parecidas foram publicadas na mesma rede e no TikTok. A alegação é que tanto a gasolina quanto o etanol eram mais baratos no governo Bolsonaro, enquanto, agora, o governo Lula aumenta o preço do combustível.

Na última segunda-feira, 8, a Petrobras anunciou aumento nos preços da gasolina e do GLP, o gás de cozinha, a partir da terça, 9. A previsão foi de aumento de R$ 0,20 no preço médio do litro de gasolina nas distribuidoras – e não no preço final, ao consumidor – e de R$ 3,20 em média no preço do botijão de 13 kg de gás de cozinha.

O preço médio mais recente da gasolina comum, segundo a Petrobras, é de R$ 5,85 em todo o Brasil, pesquisado entre os dias 30 de junho e 6 de junho de 2024; em São Paulo, o preço médio no mesmo período é de R$ 5,62 por litro.

Valores mínimos e máximos em cada governo

A ANP publica uma série histórica com as médias de preços dos combustíveis em todo o Brasil, por regiões, Estados e municípios. Durante os quatro anos do governo Bolsonaro, a média do preço do etanol variou de R$ 2,55 (maio de 2020) a R$ 5,37 (novembro de 2021) no Brasil, e de R$ 2,35 a R$ 5,22, na cidade de São Paulo, nos mesmos meses.

Em setembro de 2022, quando Bolsonaro publicou o vídeo em sua conta no TikTok, a média nacional era maior do que a que aparece na placa do posto: R$ 3,48. Em São Paulo, onde ele afirmava estar, a média de preço também era maior: R$ 3,29 por litro de etanol.

No terceiro governo Lula, até agora, a média do preço do litro do etanol variou de R$ 3,42 (janeiro de 2024) a R$ 3,97 (abril de 2023) no Brasil e de R$ 3,26 a R$ 3,89 em São Paulo, nos mesmos meses. Ou seja, o preço médio mínimo é maior do que na gestão Bolsonaro, mas não chegou a R$ 4 por litro. No governo passado, ultrapassou os R$ 5.

Já a gasolina comum variou no Brasil, em média, de R$ 3,81 o litro (maio de 2020) a R$ 7,28 (abril de 2022) no governo Bolsonaro. O valor médio ficou na casa dos R$ 7 de março a junho de 2022. Na cidade de São Paulo, o preço médio foi de R$ 3,70 (maio de 2020) a R$ 7,02 (abril de 2022).

Sob Lula, até agora, a gasolina comum foi de R$ 5,05 (janeiro de 2023) a R$ 5,86 (maio de 2024) na média nacional, e de R$ 5,02 (fevereiro de 2023) a R$ 5,68 (abril de 2024) na média de São Paulo. Não houve pesquisa no mês de setembro de 2020 para nenhum dos dois combustíveis citados.