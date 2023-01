Vídeo mostra julgamento do STM, e não reunião de generais para debater posse de Lula

O vídeo de um julgamento do Superior Tribunal Militar (STM) foi tirado de contexto para sugerir que militares de alta patente teriam se reunido para discutir ações contra o presidente eleito Lula (PT) ou o Supremo Tribunal Federal (STF). Na realidade, o julgamento em questão teve apenas três processos e nenhum deles tinha como tema as eleições.

Postagem tira de contexto um vídeo de sessão plenária do STM

Leia também É falso que decreto coloque Brasil em Estado de Guerra e dê controle de polícias ao governo federal

O título da postagem engana ao dizer que “Generais de todas as Forças Armadas fazem reunião às pressas para discutir os próximos passos do país! O povo pressiona Bolsonaro a tomar uma atitude!”. O post ainda questiona se Lula tomará posse do cargo e se o Exército “está preparando uma surpresa para o STF”. Essa publicação recebeu ao menos 15,8 mil compartilhamentos no Facebook e foi vista mais de 1,2 milhão de vezes.

O vídeo mostra um julgamento do plenário do Superior Tribunal Militar, e não uma reunião de generais. Em determinado momento, é possível ler que o processo em análise é a Apelação Criminal nº 7000184-72.2022.7.00.0000. Com essa informação, foi possível identificar que o vídeo foi gravado na sessão plenária de 15 de dezembro de 2022. O julgamento está disponível no canal do STM no YouTube:

A pauta está disponível no site do STM. Em julgamento estavam três processos: a acusação de crítica indevida e insubordinação contra um sargento da aeronáutica (confira o processo aqui); a análise da competência da justiça militar para julgar um sargento da aeronáutica (processo aqui; em segredo de justiça, por isso não é possível saber a acusação contra o oficial); e uma acusação de envenenamento, também contra um sargento da aeronáutica (processo aqui).

Pauta da sessão plenária do STM mostra que não há nenhum processo envolvendo o processo eleitoral ou a posse do presidente eleito Lula

Em nenhum momento os ministros citam o nome do presidente eleito Lula ou o processo eleitoral. Já o STF é citado uma única vez, pelo ministro Carlos Augusto Amaral Oliveira, enquanto ele lia seu voto no caso do sargento acusado de insubordinação por publicação ou crítica indevida. “Eu nem concordo com isso, mas é o que está acontecendo no Brasil hoje. As pessoas falam mal do STF em conversa de bar e vão sendo processadas com a Polícia Federal em suas casas”, disse Oliveira.

Desde o anúncio da vitória de Lula nas eleições, perfis ligados ao presidente Jair Bolsonaro (PL) compartilham vídeos de figuras militares de forma descontextualizada para passar a impressão de que as Forças Armadas estariam se mobilizando para impedir a posse do presidente eleito. Apoiadores seguem acampados em frente a quartéis pedindo uma intervenção, o que é inconstitucional.

O Estadão Verifica já mostrou que o Itamaraty negou haver tropas bolivianas ou chilenas na fronteira com o Brasil. Já o Exército e a Marinha disseram que vídeos que circulam nas redes sociais mostram treinamentos de rotina, e não uma preparação para uma tomada do poder.

