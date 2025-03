É falso que vídeo mostre Gleisi Hoffmann hostilizada no carnaval de Salvador

Em 2019, quando as imagens foram originalmente gravadas, o jornal O Povo noticiou o ocorrido. O vídeo investigado mostra pessoas com abadás de um bloco em tons claros discutindo com uma mulher em um camarote. Latas são jogadas em ambas as direções e é possível ouvir, ao fundo, pessoas protestando contra o então presidente, Jair Bolsonaro, enquanto gritam palavrões.

No Instagram, o jornal publicou imagens de uma cena parecida, com protesto contra Bolsonaro e foliões arremessando latas entre o bloco e o camarote. Neste caso, as camisas do bloco são em cores escuras e as placas de patrocínio do camarote são de outra marca, mas a estrutura é idêntica. O jornal disse que o protesto do dia 27 se repetiu em 28 de julho.