Vídeos distorcem teor de compras da Aeronáutica e sugerem ação militar a favor de Bolsonaro

São enganosos os vídeos que dizem que as Forças Armadas compraram equipamentos para realizar uma intervenção militar contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). As postagens em redes sociais se baseiam em processo de compras publicado no Diário Oficial da União (DOU), que a Aeronáutica explicou ser “rotineiro”.

Onde bolsonaristas veem início de ação golpista, Aeronáutica chama de 'procedimento de compra rotineiro'. Foto: Reprodução

O vídeo, visualizado ao menos 572 mil vezes no Facebook, começa dizendo que “a GLO (Operação de Garantia da Lei e da Ordem) será iniciada. Confira”. Em seguida, mostra uma página do DOU de 29 de dezembro de 2022. A página mostra atas de preço para “Aquisição de material de segurança orgânica para GLO”.

Procurada, a Aeronáutica informou por e-mail que a compra “não se refere a missões específicas de Garantia da Lei e da Ordem, sendo um processo de compra rotineiro para reposição e abastecimento de unidades de Segurança e Defesa da Força Aérea Brasileira (FAB)”. As informações do material comprado estão disponíveis aqui.

Campanha de desinformação

O vídeo possui comentários opinativos sobre a possibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) convocar as Forças Armadas para uma ação golpista e a fidelidade dos militares a ele. Uma campanha de desinformação manteve apoiadores de Bolsonaro mobilizados com a promessa de que militares poderiam impedir a posse de Lula, ocorrida no dia 1º sem intercorrências. Posts em redes sociais espalham mentiras sobre fraudes no processo eleitoral e distorção de artigos da Constituição que tratam da separação dos Poderes e da atuação das Forças Armadas.

Apoiadores de Bolsonaro disseminam interpretações equivocadas sobre as operações de Garantia da Lei e da Ordem (GLO). O Brasil é uma República Federativa na qual Estados, municípios e a União possuem autonomia e funções próprias. O art. 34 define os casos excepcionais em que um ente federativo pode intervir no outro: manter a integridade nacional, repelir invasão estrangeira, pôr termo a grave comprometimento da ordem pública, garantir o livre exercício de qualquer dos Poderes, reorganizar as finanças de uma unidade da Federação e assegurar a execução de lei federal. Um levantamento do Ministério da Defesa (veja aqui) mostra que 145 ações do tipo haviam sido realizadas até janeiro de 2022.

A maior parte das GLOs são utilizadas para a realização de eventos com a presença de autoridades internacionais. Foto: Ministério da Defesa/Reprodução

Na maior parte das vezes (26,9%), a GLO foi aplicada na realização de grandes eventos. Foi o caso, por exemplo, da Copa do Mundo Fifa 2014 e Jogos Olímpicos Rio 2016. Há também as operações de apoio às eleições (16,6%), greves da Polícia Militar nos Estados (17,9%) e violência urbana (15,9%). Em 2017, foi realizada uma GLO para garantir a segurança pública na região metropolitana do Rio de Janeiro.

Além disso, postagens bolsonaristas distorcem o papel das Forças Armadas na República. O art. 142 define a atuação das Forças Armadas e as colocam “sob a autoridade suprema do Presidente da República”. Esse trecho é interpretado por bolsonaristas como autorização para que o Presidente possa utilizar os militares para dar um golpe, tese rechaçada por juristas como inconstitucional.

