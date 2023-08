Globo não noticiou que Bolsonaro nunca se encontrou com hacker; ex-presidente admitiu reunião

O que estão compartilhando: que a Rede Globo foi “obrigada” a noticiar “em clima de velório” que nunca houve encontro entre o hacker Walter Delgatti Neto e o ex-presidente Jair Bolsonaro.

O Estadão Verifica checou e concluiu que: é enganoso. A TV Globo não noticiou que Bolsonaro nunca se encontrou com Delgatti. No trecho usado no post desinformativo, o jornalista César Tralli comentou, em telejornal da Globo News, que o Ministério da Defesa não tem registros da suposta visita do hacker à sede da pasta. O ex-presidente já assumiu que se encontrou com o hacker no Palácio do Alvorada.

Saiba mais: Postagem no Instagram distorce uma notícia do programa Edição das 18h, veiculado no dia 23 de agosto. A legenda usa um trecho do jornal para alegar que a Globo foi “obrigada” a noticiar que o hacker Walter Delgatti Neto nunca se encontrou com o ex-presidente Jair Bolsonaro. No entanto, o assunto da notícia era outro – o jornalista César Tralli comentou que o Ministério da Defesa informou à reportagem não ter registro formal da entrada de Delgatti no prédio para reuniões com integrantes da pasta.

O post ainda mente que Tralli chorou ao dar a informação. As fotos em que o jornalista aparece emocionado são, na verdade, da despedida dele na apresentação do programa SP1, da Globo, em 2021.

A notícia dada pela Globo News veio após o hacker ter afirmado que se encontrou com o ex-ministro da Defesa, general Paulo Sérgio Nogueira, e com integrantes da comissão que, junto ao Tribunal Superior Eleitoral, fiscalizava a transparência do processo eleitoral. De acordo com a versão de Delgatti à Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do 8 de janeiro, ele teria ido pelo menos cinco vezes à pasta, por ordens de Bolsonaro, para discutir formas de comprovar supostas vulnerabilidades das urnas eletrônicas.

Como mostrou o Estadão, a defesa do ex-presidente confirmou a ida de Delgatti ao Palácio da Alvorada, residência oficial da Presidência, e disse que Bolsonaro determinou ao Ministério da Defesa “a apuração das alegações acerca de suposta vulnerabilidade no sistema eleitoral”. Depois disso, o ex-presidente não teve “contato direto” com o hacker, afirmou a defesa.

A Folha revelou que militares da equipe de fiscalização do processo eleitoral confirmaram a ida de Delgatti ao ministério para tratar sobre a segurança das urnas eletrônicas. Porém, os integrantes das Forças Armadas afirmaram que o hacker esteve apenas uma vez na sede ministerial no dia 10 de agosto de 2022, acompanhado do ex-assessor especial da Presidência Marcelo Câmara, um coronel da reserva. Ao jornal, eles negaram influência de Delgatti na confecção do relatório final da fiscalização.

Walter Delgatti ficou conhecido em 2019 por ter invadido celulares e vazado mensagens atribuídas a Sérgio Moro e a integrantes da Operação Lava Jato. Na última segunda-feira, 21, ele foi sentenciado a 20 anos e 1 mês de reclusão e 736 dias-multa pela invasão dos equipamentos.

No início de agosto, o hacker havia sido preso pela invasão de sistemas da Justiça para inclusão de mandado falso de prisão contra o ministro Alexandre de Moraes. Na CPMI, Delgatti disse que Bolsonaro o ofereceu um indulto para que violasse medidas cautelares da Justiça e invadisse o sistema das urnas eletrônicas para expor supostas vulnerabilidades. Ele alega que a deputada Carla Zambelli (PL-SP) pagou R$ 40 mil para a realização dos serviços.

O Estadão Verifica entrou em contato com a página que publicou o conteúdo, que não respondeu à solicitação.

Como lidar com postagens do tipo: É importante procurar e consultar as reportagens completas, nos sites e páginas de veículos jornalísticos oficiais, para confirmar as alegações feitas em posts. Em uma busca pela notícia original, é possível ver, rapidamente, que assunto era diferente do que afirmou o conteúdo analisado. É uma prática recorrente de peças de desinformação recortar trechos de vídeos jornalísticos a fim de retirá-las do seu contexto inicial.