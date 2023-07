Postagem adiciona legenda enganosa a trecho de telejornal sobre liberação de imagens de Fiumicino

O que estão compartilhando: que o vídeo do aeroporto internacional de Roma mostraria que foi o filho do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes quem agrediu o casal Roberto e Andréia Mantovani. A alegação é compartilhada nas redes sociais sobre trecho de telejornal da GloboNews em que os jornalistas Natuza Nery e Cesar Tralli noticiam que a liberação de imagens das câmeras de segurança depende de autorização da Justiça italiana.

O Estadão Verifica investigou e concluiu que: é enganoso porque as frases sobrepostas ao vídeo compartilhado nas redes sociais não condizem com o que informam Natuza Nery e Cesar Tralli. Em nenhum momento da transmissão eles dizem que não houve agressão à família de Alexandre de Moraes. Os comentários dos jornalistas se referem apenas aos trâmites legais para o envio das imagens ao Brasil. A colunista do Estadão Eliane Cantanhêde informou nesta quinta-feira, 27, que o vídeo do aeroporto Fiumicino confirma a versão do ministro do STF — de que ele foi agredido com insultos e grosserias e que seu filho levou um tapa de Roberto Mantovani.

As imagens das câmeras de segurança do aeroporto ainda não foram tornadas públicas; reportagem de bastidor emissora diz que elas comprovam que agressão partiu dos brasileiros contra o filho de Moraes, ao contrário do que diz post Foto: Reprodução

Saiba mais: o vídeo que circula nas redes é um recorte da edição das 18h da GloboNews do último dia 21 (veja aqui). Apresentado por Cesar Tralli e com participação de Natuza Nery, o jornal informou que a divulgação das imagens da suposta agressão sofrida por Alexandre de Moraes em Roma depende de autorização da Justiça italiana.

As inscrições colocadas sobre o vídeo compartilhado nas redes sociais dizem que não houve agressão, que “a máscara do Alexandre de Moraes está caindo”, que o ministro agrediu uma mulher verbalmente a chamando de “bandida” e que “o vídeo mostrou que foi o filho de Moraes quem agrediu a família fisicamente”.

No trecho da transmissão que está sendo compartilhado, Natuza informa que as imagens estavam para ser entregues à Justiça brasileira naquele dia, mas as autoridades tiveram que pedir para o Ministério Público italiano se pronunciar, o que não tem prazo para ocorrer. Segundo ela, “esse vídeo só pode ser usado como prova com anuência da Justiça italiana”. Não é dada nenhuma informação sobre o conteúdo do material.

As imagens das câmeras de segurança ainda não foram tornadas públicas. Contudo, a cobertura da emissora desmente a postagem checada. Segundo noticiado pela própria GloboNews no último dia 19, fontes da Polícia Federal (PF) que tiveram acesso às imagens das câmeras de segurança do aeroporto internacional de Roma afirmam que elas mostram um tapa que teria sido dado por Roberto Mantovani no filho de Alexandre de Moraes.

No dia 14 deste mês, o casal Roberto e Andréia Mantovani e seu genro Alex Zanatta foram abordados pela Polícia Federal no aeroporto de Guarulhos (SP), após serem acusados de agredir o ministro Alexandre de Moraes, sua esposa e seus filhos na sala VIP do aeroporto Fiumicino. O grupo teria hostilizado o ministro com xingamentos de conotação política. Os filhos de Moraes teriam intervindo e, ao tentar pegar o celular para filmar, um deles teria levado um tapa de Roberto.

Segundo a defesa do casal, a briga aconteceu por falta de lugares na sala. O advogado Ralph Tórtima Filho admite que houve contato físico de Mantovani com o filho do ministro, mas diz que ele apenas o afastou para defender sua mulher, que estaria sendo ofendida. A defesa dos investigados afirma ter enviado um vídeo à PF em que Alexandre de Moraes chamava um dos suspeitos de “bandido”.

A expectativa da investigação é que as imagens das câmeras do aeroporto esclareçam os fatos. A Adidância da Polícia Federal em Roma recebeu as gravações no dia 20 e até o momento não houve decisão do Ministério Público italiano sobre o envio dos arquivos à Justiça brasileira.