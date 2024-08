É falso que governo federal não tenha enviado ajuda para combater incêndios em São Paulo

O que estão compartilhando: que apenas o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), enviou ajuda aos municípios afetados pelas queimadas no interior do Estado na última semana. O post cita que “nem Lula, Janja, Marina ou Boulos” mandou socorro para combate aos incêndios e ainda diz que o fogo atingiu “justamente a mesma região em que Bolsonaro participa de diversos encontros eleitorais”.

É falso que governo federal não enviou ajuda para combater incêndios em São Paulo Foto: Reprodução/Redes Sociais

Saiba mais: O vídeo de um incêndio na BR-153, na cidade de Ubarana (SP), na sexta-feira, 23, foi compartilhado com uma legenda afirmando que “nem Lula, Boulos, Marina, Janja, só nosso Tarcísio está mandando socorro [para combate ao fogo]”. Porém, a informação não é verdadeira. Também não há nenhuma prova de que as queimadas tenham relação com as visitas de Bolsonaro ao interior de São Paulo, diferentemente do que diz o post analisado.

Segundo o governo federal, o ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Waldez Góes, se reuniu no domingo, 25, com o presidente Lula para tratar de ações de enfrentamento os incêndios nas cidades paulistas. Entre as medidas, foram disponibilizadas aeronaves capazes de monitorar e controlar as queimadas com o lançamento de água, caminhões-pipas, viaturas, equipamentos de engenharia para a realização de aceiros e um efetivo de 430 militares.

O governador Tarcísio de Freitas confirmou que a gestão petista foi acionada e ofereceu suporte imediato para combater o fogo. “Quero ressaltar o apoio que o governo federal nos deu, desde o primeiro momento. A partir do acionamento, nós tivemos uma pronta resposta, toda solidariedade também, o envio de equipamentos, sobretudo das Forças Armadas, que foram muito importantes no combate aos incêndios”, afirmou à GloboNews, aos 14 minutos e 40 segundos da entrevista.

Como publicou o Estadão, imagens do Exército mostram as operações contra o fogo feitas nos municípios paulistas com aviões, militares e equipamentos por terra. Foram empregadas grandes aeronaves com reservatórios que lançam água sobre as chamas e helicópteros que localizam os focos de incêndio. Também foram usados tratores e carregadeiras para abrir faixas e impedir o avanço das queimadas. Veja imagens abaixo.

Aeronave com helibalde despeja água sobre área na região de Franca, interior de São Paulo. Foto: Comando Militar do Sudeste/Divulga

Helicópteros das Forças Armadas foram usadas para ajudar no combate às chamas no interior de SP. Foto: Comando Militar do Sudeste/Divulgação

O governo de São Paulo divulgou na sexta-feira, 23, que 48 municípios do Estado estavam em alerta máximo para queimadas. No domingo, o governo federal acionou a Polícia Federal para investigar possível ação criminosa. A gestão estadual afirma não ver até agora sinais de ação orquestrada.

Diferentemente do que alega a postagem analisada, não há nenhuma prova de que o fogo tenha alguma ligação com as visitas de Bolsonaro a cidades paulistas na última semana.

Como lidar com posts do tipo: É comum que em uma situação de calamidade pública, circule desinformação nas redes sociais sobre o assunto. Antes de acreditar, procure por informações confiáveis na imprensa profissional. Neste caso, uma pesquisa por reportagens e notas oficiais do governo mostram quais ações foram tomadas pelo Executivo federal e estadual no combate dos incêndios.