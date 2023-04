Governo federal não causou rombo de R$ 232,5 bilhões em três meses

O que estão compartilhando: Jair Bolsonaro (PL) deixou as contas federais em 2022 com saldo positivo de R$ 54,1 bilhões, enquanto o governo de Luiz Inácio Lula da Silva já causou déficit de R$ 232,5 bilhões em apenas três meses.

O Estadão investigou e concluiu que: é enganoso. O vídeo que circula no Instagram é um trecho do Jornal Hoje, da Rede Globo, de 27 de janeiro de 2023, e foi editado. Foram feitos cortes para dar a impressão de que a notícia é recente e que já há um rombo de R$ 232,5 bilhões no atual momento. Na verdade, este era o déficit previsto em dezembro para todo o ano de 2023. Em março, o governo melhorou a estimativa das contas públicas e projetou R$ 107,6 bilhões de déficit para este ano.

Foto: Reprodução

Saiba mais: Os números citados no vídeo pelo jornalista César Tralli são verdadeiros, mas não são recentes. Eles foram ao ar na edição do Jornal Hoje de 27 de janeiro deste ano, quando a Secretaria do Tesouro Nacional divulgou os resultados das contas do governo federal em 2022.

Os dados mostraram que, após oito anos seguidos de déficit, as contas do ano passado fecharam com superávit primário de R$ 54,1 bilhões. Ou seja, as receitas superaram as despesas, sem considerar o pagamento dos juros da dívida pública. Em valores corrigidos pela inflação, o superávit chegou a R$ 57,9 bilhões em 2022. Para o Tesouro, uma das explicações para o resultado foi a definição de um teto para o pagamento de precatórios.

Na mesma ocasião, César Tralli falou sobre a previsão de déficit para 2023, que é de R$ 231,5 bilhões – a fala do jornalista deixa claro que se trata de uma previsão para todo o ano de 2023, e não de um resultado dos três primeiros meses deste ano, como afirma o texto inserido sobre o vídeo.

Além de não ser possível falar em rombo de três meses de governo em janeiro, os valores já eram conhecidos desde o final do ano passado. Em 14 de dezembro, o projeto de Orçamento da União para 2023, entregue ao Senado Federal pela Comissão Mista de Orçamento no dia 12 daquele mês, previa um déficit de R$ 231,5 bilhões.

O valor foi influenciado pela PEC da Transição. Antes dela, a previsão feita pelo governo anterior era de um rombo de R$ 63,7 bilhões.

Como lidar com postagens do tipo: O vídeo tem sinais claros de edição, como um salto na fala do jornalista entre a apresentação de um número e outro. É importante ficar atento a este tipo de material porque edições tendem a distorcer o sentido de uma fala ou manipular um discurso, omitindo informações importantes.

Além disso, há elementos no vídeo, mesmo editado, que mostram que o déficit citado não se refere aos três primeiros meses, e sim a uma previsão para o ano inteiro: o próprio número exibido pelo Jornal Hoje no canto inferior esquerdo da tela.