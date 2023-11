Governo Lula não anunciou 13º do Bolsa Família; reportagem que circula nas redes é antiga

O que estão compartilhando: que 13 milhões de famílias que recebem o Bolsa Família terão direito a parcela de 13º do benefício pelo governo federal.

O Estadão Verifica checou e concluiu que: é enganoso. A reportagem usada nas postagens é antiga e foi veiculada em 2019, quando a parcela extra do Bolsa Família foi paga uma única vez pelo governo federal. O atual Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS) afirmou, em março deste ano, que não retomará o 13º do benefício em 2023.

Publicação retira de contexto reportagem de 2019 sobre parcela extra do Bolsa Família. Foto: Reproduçãi

Saiba mais: Uma reportagem da TV Record sobre o pagamento da parcela extra do Bolsa Família em 2019 circula fora de contexto nas redes sociais. No Instagram, a notícia foi compartilhada como se fosse atual, afirmando que neste fim de ano 13 milhões de beneficiários do programa social iriam receber o 13º.

Conforme informou o governo federal em março deste ano, não haverá pagamento de uma parcela extra do Bolsa Família em 2023. O pagamento do 13º aconteceu apenas em 2019, como noticiado pela reportagem do Jornal da Record. O benefício foi pago em dezembro daquele ano a 13,5 milhões de famílias e teve o custo de R$ 2,58 bilhões.

O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunciou que não deve retomar a parcela extra. “Como o nome diz, é uma bolsa: Bolsa Família. Ela não é um contrato de salário, de remuneração, nem na lógica do setor público nem na lógica do empregado do setor privado”, disse o ministro do do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias, ao Estadão.

O pagamento de 2019 foi feito por meio de uma Medida Provisória (MP). No entanto, para se tornar lei, deveria ter sido votada e aprovada pelo Congresso Nacional em até 120 dias. Em 2020, o deputado federal Ricardo Barros (PP-PR), então líder do governo na Câmara, disse que a votação não ocorreu a pedido do próprio governo Bolsonaro. “Não havia recursos orçamentários para isso, portanto o Ministério da Economia pediu que a medida não fosse votada”, afirmou.

O Aos Fatos também checou conteúdos semelhantes que circulam nas redes.

Como lidar com postagens do tipo: A peça analisa retira de contexto uma reportagem, a fim de enganar os usuários sobre o pagamento do Bolsa Família. Em uma pesquisa rápida no Google, por meio de palavras-chaves relacionadas ao 13º e ao benefício, conseguimos encontrar notícias da imprensa profissional sobre a situação da parcela extra neste ano.