Governo Lula não fez desfile de caminhões-pipa em cidade de Pernambuco com desabastecimento de água

O que estão compartilhando: que o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva enviou “uma fila de caminhões pipa” para a cidade de Ipubi (PE) “porque quer a população se humilhando para conseguir água”. Segundo o vídeo que circula nas redes sociais, o Executivo determinou o “fechamento das torneiras” no local.

O Estadão Verifica checou e concluiu que: é enganoso. O vídeo foi gravado em uma ação de solidariedade de pipeiros em Ipubi, Pernambuco, no dia 29 de outubro. O grupo organizou uma carreata para a população que estava sem água devido à seca e aos problemas de abastecimento na região, como informou a prefeitura do município. Em nota, a companhia estadual de água informou que ações clandestinas impediram a distribuição hídrica na cidade.

Vídeo foi gravado durante ação solidária de pipeiros na cidade de Ipubi, que enfrentava problemas de distribuição de água Foto: Reprodução

Saiba mais: Postagem feita no Instagram alega que a gestão do presidente Lula enviou caminhões-pipa para o município de Ipubi (PE) após “fechar as torneiras” na cidade. Segundo o conteúdo, Lula “quer que o povo se humilhe” para conseguir água. No entanto, a ação não é do governo federal: o vídeo mostra uma doação organizada por pipeiros no município, que ocorreu em 29 de outubro.

Por meio da busca reversa de imagens com trechos da gravação (aprenda a usar essa ferramenta aqui) e do contato com a Prefeitura Municipal de Ipubi, o Estadão Verifica identificou que o vídeo mostra uma ação solidária feita por operadores de caminhões-pipa na cidade. Nas redes sociais, é possível encontrar publicações de moradores da cidade pernambucana parabenizando e agradecendo os pipeiros pela água.

Município enfrentou problema de abastecimento de água

A lprefeitura informou que a campanha não teve ligação com o governo federal e foi realizada por pipeiros da cidade. Segundo o município, a ação foi organizada após “problema no abastecimento de água pela companhia estadual”. No dia 29 de outubro, o portal local A10 repercutiu a doação e explicou que os moradores enfrentavam falta de abastecimento regular, com um rodízio há 30 dias na cidade.

Diferentemente do que alega a postagem, a falta de água não tem ligação com o “fechamento de torneiras” pelo governo Lula. Na quinta-feira, 9, a Companhia Pernambucana de Saneamento (Compesa) divulgou nota informando que ações clandestinas estavam impedindo e desviando o abastecimento em Ipubi. No comunicado, a companhia de água ressaltou que ações de fiscalização foram realizadas e a distribuição foi retomada nesta quarta, 8.

Como lidar com postagens do tipo: Uma das táticas mais utilizadas por desinformadores é usar trechos de gravações sem o contexto para enganar e falsificar informações. Neste caso, a publicação usa um vídeo de uma ação solidária feita por pipeiros para inventar que o governo federal desligou a água na cidade e foi responsável pelo envio dos caminhões. Ao se deparar com situações como essa, é importante buscar informações sobre o local para conferir se as afirmações são verdadeiras.