É falso que governo Lula tenha anunciado, e depois cancelado, reajuste de R$ 24 no Bolsa Família

O que estão compartilhando: que o governo de Lula cancelou um aumento de R$ 24 no Bolsa Família.

O Estadão Verifica investigou e concluiu que: é falso. Não houve qualquer anúncio do governo federal sobre um aumento de R$ 24 no Bolsa Família e nem cancelamento da medida. O Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS) afirmou que o orçamento para o ano que vem ainda está sendo debatido no Congresso Nacional. O Projeto de Lei do Orçamento Anual foi enviado ao Poder Legislativo na semana passada, dia 31 de agosto, e não prevê reajuste do benefício.

Reajuste de 24 reais no Bolsa Família nunca foi anunciado. Foto: Reprodução

Saiba mais: No Instagram, um usuário postou a imagem de um quadro verde onde se lê “o governo de Lula teve a indecência de cancelar um aumento de 24 reais no Bolsa Família”. Na legenda, foi acrescentada a expressão: “vergonha, Lula!”. Não há qualquer referência sobre onde o autor teria visto notícia neste sentido.

Uma busca por notícias sobre o suposto aumento não retornou qualquer resultado. Ao Verifica, o MDS confirmou que “não anunciou nenhum reajuste do Bolsa Família no valor de 24 reais”. Questionado se há previsão de reajuste para o próximo ano, o ministério disse que o orçamento ainda está sendo debatido.

De acordo com o Estadão, o governo Lula não prevê na proposta orçamentária de 2024 nenhum reajuste dos benefícios do programa Bolsa Família. O secretário de Orçamento do Ministério do Planejamento, Paulo Bijos, declarou que isso não significa que o programa deixa de ser uma prioridade. “Mantém-se a ideia de que todos que devam estar no programa estarão e que os que estão indevidamente cederão espaço para quem deve estar dentro do Bolsa Família”, afirmou.

O programa deverá receber o aporte de R$ 169,4 bilhões no ano que vem, o que segundo as previsões do governo serviria para financiar o benefício para 20,8 milhões de famílias.

Continua após a publicidade

Como explicou recentemente o Estadão Verifica, atualmente, é assegurado o recebimento de R$ 142 por pessoa da família beneficiária. Ao valor total, podem ser adicionados outros benefícios. O governo paga, por exemplo, uma quantia complementar quando a configuração familiar resulta em um valor abaixo de R$ 600, e transfere à família o equivalente até que se alcance esse patamar mínimo. O programa também paga um adicional de R$ 150 por cada criança de 0 a 7 anos incompletos e um adicional de R$ 50 considerando cada criança e adolescente de 7 a 17 anos ou gestante.

A reportagem procurou o autor da postagem, que não se manifestou.