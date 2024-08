Governo não vai ‘embolsar’ parte do lucro do FGTS; porcentual compõe reserva para correção do fundo

O que estão compartilhando: que o governo vai ficar com parte do lucro do FGTS, que deveria ser distribuído integralmente para todos os trabalhadores.

O Estadão Verifica investigou e concluiu que: é enganoso, porque o governo não irá tomar para si o valor de parte dos lucros do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). O que não for distribuído será guardado em uma reserva financeira, que serve para garantir que o dinheiro que os trabalhadores têm guardado no fundo terá seu valor atualizado de acordo com a inflação oficial do Brasil. Vale ressaltar que não é a primeira vez que os lucros do fundo não são totalmente repassados aos trabalhadores. Apenas em 2019, 100% do rendimento foi distribuído; em 2022 e em 2023, 99% dos recursos foram repassados; em 2021, 96%. Nos restantes dos anos, o porcentual variou entre 50% e 66,2%.

Vídeo engana ao não explicar que parte de lucro que não será distribuída aos trabalhadores será usada para evitar perda de poder de compra do dinheiro deles guardado em contas do FGTS Foto: Reprodução/Instagram

Saiba mais: Acumula 3,9 milhões de visualizações uma publicação que acusa o governo de tomar parte do dinheiro que pertenceria aos trabalhadores. O vídeo foi publicado no dia 12 de agosto. Nele, um homem compartilha a notícia “FGTS: conselho aprova distribuição de 65% de lucro do fundo; veja como receber”, publicada pelo site InfoMoney. Ele diz que o restante do percentual, 35%, o governo irá tomar para si. “Má notícia para os trabalhadores”, afirma ele logo de início. Mais adiante, ao comentar os lucros do FGTS diz: “Esse ano, só porque deu mais dinheiro, o governo falou que vai ficar com parte dele”.

35% dos lucros serão reservados

A publicação leva as pessoas ao engano, porque não explica que 35% dos lucros do FGTS que não serão distribuídos aos trabalhadores farão parte de uma reserva financeira. Os recursos da reserva serão utilizados para compensar a remuneração do fundo quando ela não repuser o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), que é o indicador oficial de inflação no Brasil.

PUBLICIDADE A remuneração do FGTS é baseada em TR (Taxa Referencial) + 3% somada à distribuição de resultados. Quando esse cálculo não repõe o IPCA, ou seja, é menor do que a inflação, o trabalhador perde dinheiro. Em junho, o Supremo Tribunal Federal (STF) determinou que a remuneração do FGTS tem que repor ao menos o IPCA. O propósito de reservar 35% dos lucros é garantir o cumprimento de tal decisão judicial.

Segundo comunicado da Caixa, desde 2017 até hoje, somente em 2021, o fundo não superou o IPCA, em razão da pandemia, quando a inflação ultrapassou 10%. “Caso já existisse em 2021, o mecanismo de compensação da remuneração definido pelo tribunal poderia ter sido utilizado para recompor o poder de compra dos trabalhadores”, afirmou o banco.

Distribuição de lucros é a maior desde 2017

A Caixa informou que, em 2024, será pago o maior valor de distribuição de lucro aos trabalhadores desde que essa inciativa foi feita pela primeira vez, em 2017. Serão distribuídos R$ 15,2 bilhões, o que equivale a 65% do total dos lucros (R$ 23,4 bilhões). Os outros 35%, R$8,2 bilhões, serão usados pra criar a reserva financeira mencionada acima. Na imagem abaixo, disponibilizada no site do FGTS, é possível ver o quanto de lucro foi distribuído ano a ano. Confira:

Valores recebidos pelos trabalhadores a título de Distribuição de Resultado do FGTS ao longo dos anos Foto: Reprodução/Site do FGTS

Vale ressaltar que, diferentemente do que faz crer o vídeo, a distribuição de lucros não chegou a 100% em todos os anos. Veja os porcentuais abaixo.

Sobre o percentual dos lucros do FGTS que serão reservados circulou recentemente outra informação falsa, desmentida pelo Verifica. Mostramos que não é verdade que o governo federal anunciou medida para taxar em 35% saque-rescisão do FGTS.