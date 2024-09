Postagem engana ao afirmar existir guerra entre Israel, Líbano, Síria e Iraque

O Estadão Verifica investigou e concluiu que: é enganoso. Líbano, Iraque e Síria não declararam guerra contra Israel. Os israelenses estão em conflito com a milícia xiita libanesa Hezbollah desde 7 de outubro do ano passado, após o ataque do Hamas no sul de Israel. Diante disso, Israel bombardeou diferentes áreas no Líbano e na Síria, sob a justificativa de atingir alvos do Hezbollah.

Embora o grupo xiita exerça influência sobre a política libanesa, especialmente no sul do país, recentemente perdeu as eleições legislativas e atualmente ocupa os ministérios de Obras Públicas e do Trabalho. Por lei, o governo do Líbano é dividido de forma sectária: o presidente e o chefe das Forças Armadas devem ser cristãos maronitas; o premiê deve ser sunita e o presidente do Parlamento, xiita.