Guga Chacra não chorou ao falar sobre eleição de Trump, e sim sobre pandemia da covid-19

O que estão compartilhando: vídeo que mostraria o jornalista Guga Chacra, da GloboNews, chorando ao vivo após ver Donald Trump ser eleito nos Estados Unidos.

PUBLICIDADE O Estadão Verifica investigou e concluiu que: é enganoso. A cena em que o comentarista de política internacional da GloboNews se emociona foi tirada de contexto. O trecho faz parte de uma edição do programa Manhattan Connection de março de 2020 e mostra a reação de Guga aos impactos da pandemia de covid-19. Esse mesmo boato já desmentido pelo Verifica em 2020, quando Donald Trump concorreu à reeleição nos Estados Unidos. Leitores solicitaram checagem deste conteúdo por meio do WhatsApp do Estadão Verifica, pelo número (11) 97683-7490.

Guga Chacra não chorou ao falar de eleição de Trump, e sim sobre a pandemia da covid-19 Foto: Reprodução/X

Saiba mais: postagens nas redes sociais compartilham um vídeo que mostra o comentarista Guga Chacra em lágrimas durante um programa da GloboNews, sendo consolado por colegas. As publicações alegam que o choro foi motivado pela eleição de Trump nos Estados Unidos. A gravação, contudo, é de 2020 e nada tem a ver com o republicano.

O trecho faz parte do programa Manhattan Connection, à época transmitido pela GloboNews, exibido em março de 2020. Na edição, jornalistas comentavam os impactos da pandemia do coronavírus e Guga não conteve lágrimas ao dizer que acreditava que o cenário da doença seria agravado.

“Eu acho que nesta semana irá agravar muito. Se não for nesta semana, será na outra semana. É muito triste tudo isso que está acontecendo. Eu estava falando com o Caio, dá até vontade de chorar”, afirmou o comentarista.

Logo em sequência, o jornalista foi consolado por colegas de bancada. Lucas Mendes, criador do Manhattan Connection, disse para Guga “ficar firme” e afirmou que a situação melhoraria. A reação do comentarista de política internacional viralizou nas redes sociais e foi noticiada por veículos de comunicação (veja aqui, aqui e aqui).

Cena já foi usada para espalhar desinformação em outras ocasiões

Não é a primeira vez que o vídeo de Guga emocionado é associado a Trump. Em 2020, o Estadão Verifica desmentiu uma série de boatos que afirmavam que o choro teria relação com uma possível vitória do republicano nas eleições americanas. Naquele ano, Trump perdeu para o democrata Joe Biden.

Em 2023, o mesmo vídeo voltou a circular para atribuir as lágrimas do jornalista à eleição de Javier Milei na Argentina. As postagens enganosas também foram desmentidas pelo núcleo de checagem do Estadão.

Postagens que associam a gravação à eleição de Trump nas eleições de 2024 já acumulam mais de 582,6 mil visualizações no X (antigo Twitter). O boato repercute um dia após o pleito norte-americano, que ocorreu nesta terça-feira, 5. Trump conquistou ao menos 277 delegados no colégio eleitoral e uma ampla vitória no voto popular contra a democrata Kamala Harris.

Como lidar com postagens do tipo: é comum que desinformadores tirem cenas de contexto para desinformar sobre figuras públicas e assuntos em evidência. O vídeo compartilhado já foi desmentido em diversas ocasiões por diferentes agências de checagem. Uma pesquisa por palavras-chave no seu buscador de preferência pode auxiliar a desmentir o material.