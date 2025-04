É falso que Haddad tenha divulgado site para sacar dinheiro esquecido do PIS/Pasep

O que estão compartilhando: vídeo em que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, parece dizer que pessoas que trabalharam de carteira assinada ou no serviço público de 1971 a 2022 podem receber até R$ 6 mil de um fundo com recursos específicos do PIS/Pasep. Ele acrescenta que o dinheiro daqueles que não fizerem o saque em 24 horas será usado para pagar dívidas do Brasil. No final, a imagem de Haddad indica um site para fazer a consulta.

O Estadão Verifica investigou e concluiu que: é enganoso. O vídeo de Haddad foi manipulado com inteligência artificial. Os prazos e valores citados estão incorretos, e o site compartilhado no post é falso. Quem clicar no link da postagem, além de não conseguir acessar as informações verdadeiras para sacar o dinheiro esquecido, corre o risco de cair em um golpe virtual conhecido como “phishing” – em que dados pessoais e/ou bancários são roubados por criminosos.

Saiba mais: Conteúdos como este, que usam a imagem e a voz de pessoas conhecidas para aplicar golpes na internet, são cada vez mais comuns. O Projeto Comprova, do qual o Verifica é parceiro, publicou um guia sobre golpes virtuais e como não cair neles. O phishing, ou "pescaria digital", é um desses golpes. Neste caso, o vídeo usa a imagem de Haddad e o título de uma notícia na imprensa sobre o PIS/Pasep para dar um ar de credibilidade ao golpe.

Ao clicar no link recomendado ao final do vídeo, a pessoa é redirecionada a um site que imita a identidade visual da plataforma Gov.br, do governo brasileiro. Ao inserir dados sensíveis, como CPF e dados bancários, a vítima acaba caindo no golpe. Em alguns casos, os criminosos podem até pedir dinheiro para liberação do abono.

Veja o que é verdade e o que é mentira no vídeo

O Ministério da Fazenda realmente anunciou possibilidade de consultar e sacar dinheiro esquecido no fundo do PIS/Pasep em 10 de março deste ano. Cidadãos que trabalharam com carteira assinada entre 1971 e 1988 tinham direito a um complemento de renda. Muitos não sacaram o benefício e o dinheiro ficou no fundo, que foi extinto em 2020.

A primeira informação incorreta do vídeo é sobre quem pode ter dinheiro esquecido: são aqueles que trabalharam com carteira assinada até antes da Constituição de 1988, e não até 2022. A estimativa do Ministério da Fazenda é de que 10,4 milhões de brasileiros tenham dinheiro esquecido, totalizando R$ 26,3 bilhões.

Cada cotista deve ter, em média, R$ 2,4 mil para sacar. Esta é a segunda informação incorreta: no vídeo, a narração falsa diz que as pessoas têm R$ 6 mil a receber.

Outro sinal de perigo é a sensação de urgência: o narrador diz que as pessoas têm 24 horas para fazer o saque. Na realidade, o prazo final é setembro de 2028. Se o saque não for feito, aí sim, o dinheiro vai para o Tesouro Nacional.

Por fim, o vídeo engana ao indicar um site no qual as pessoas devem consultar se têm dinheiro a receber. O link compartilhado leva a um site falso. Se não for bloqueada por um antivírus, a página pode enganar porque imita a identidade visual da plataforma Gov.br.

O site oficial do Ministério da Fazenda para fazer a consulta é o do Sistema de Ressarcimento do PIS/Pasep (Repis): https://repiscidadao.fazenda.gov.br/. A consulta também pode ser feita pelo aplicativo do FGTS.

Capa do site oficial do REPIS Cidadão Foto: Reprodução/Ministério da Fazenda

Imagem e voz de Haddad foram adulteradas com IA

O vídeo mostra a imagem de Haddad, com uma narração que imita a voz dele. O conteúdo foi adulterado com o uso de inteligência artificial.

A imagem foi retirada de um trecho do debate eleitoral promovido pela TV Cultura em 13 de setembro de 2022 entre candidatos ao governo do Estado de São Paulo. É possível ver que o cenário é o mesmo e Haddad usa a mesma roupa.

A voz e o movimento dos lábios do ministro foram adulterados. A ferramenta Hiya, do InVid, que detecta uso de inteligência artificial em áudios, detectou uso de IA em 99% do conteúdo.