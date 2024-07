Postagem engana que Fernando Haddad foi vaiado em Campinas; críticas foram destinadas ao prefeito

O que estão compartilhando: que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, foi vaiado durante evento em Campinas (SP), nesta quinta-feira, 4.

O Estadão Verifica investigou e concluiu que: é enganoso. O vídeo mostra o momento em que o prefeito de Campinas, Dário Saadi (Republicanos), recebeu protestos da plateia. As vaias ocorreram durante cerimônia de entrega de obras da cidade, onde o presidente Luiz Inácio Lula da Silva esteve presente. Ele tentou conter os gritos e pediu respeito ao prefeito.

Quem foi vaiado em evento foi prefeito de Campinas, e não Haddad Foto: Reprodução/TikTok

PUBLICIDADE Saiba mais: um vídeo que circula nas redes sociais parece mostrar um aglomerado de pessoas gritando “fora, Haddad”. A legenda da postagem afirma que o ministro estava em Campinas nesta quinta-feira, 4 de junho de 2024. No entanto, de acordo com o e-Agendas (confira aqui), sistema eletrônico de agendas do Poder Executivo Federal, Haddad estava no prédio do Ministério da Fazenda, em Brasília, na data. Ele se reuniu com a secretária de Assuntos Internacionais da pasta, Tatiana Rosito. Neste dia, não há registros de cumprimento de agenda em Campinas.

Protesto foi destinado ao prefeito de Campinas

A hostilização mostrada no vídeo foi direcionada ao prefeito de Campinas, Dário Saadi. As vaias ocorreram durante a cerimônia de entrega do BRT da cidade e do viaduto Bandeirante. Veículos de imprensa noticiaram a situação (aqui, aqui, aqui).

O evento foi transmitido pelo canal do governo federal no YouTube. Pelo contexto, é possível perceber que o público grita “fora, Dário”, logo após o prefeito ser convidado a falar. Saadi pertence ao Republicanos, mesmo partido do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Veja abaixo a partir do segundo 0:55.

Lula tentou conter os gritos. “O prefeito é um convidado do governo federal para vir nesse negócio. Então, não é correto a gente convidar pessoas, a pessoa vir aqui e ser recebido dessa forma. Veja, se isso, se a moda pega, eu não posso ir em nenhuma cidade que um governador que não é do meu partido me convidar. Então, é preciso respeitar as palavras do prefeito”, disse.

Como lidar com postagens do tipo: eventos com a presença do presidente da República costumam ser transmitidos em meios oficiais do governo federal, como o CanalGov. Dessa forma, o vídeo aqui verificado facilmente pode ser visto na íntegra no YouTube, por exemplo. Isso pode ajudar a checar o contexto original da filmagem.

Leitores solicitaram esta checagem por meio do WhatsApp do Estadão Verifica, pelo número (11) 97683-7490.