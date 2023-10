Conteúdo investigado: Vídeo utiliza imagens recentes de homens em trajes tradicionais da religião muçulmana andando por uma cidade no interior do Ceará. Sobre o vídeo, os dizeres: “REBELDES DO HAMAS JÁ ESTÃO NO BRAZIL. NAVIL ESTA ANCORADO NO CIARÁ CIDADE DE CRATEUS” (sic). Na montagem, são incluídas ainda fotos do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e da presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann, com Mohamad Sami El-Kadri, que hoje preside o Fórum Latino Palestino. Há ainda um print de um tuíte com uma ameaça do Estado Islâmico direcionada ao Brasil.

Onde foi publicado: X (antigo Twitter) e TikTok

Conclusão do Comprova: Uma postagem com imagens de homens em trajes tradicionais muçulmanos caminhando pela rua mente ao afirmar que o grupo extremista palestino Hamas teria chegado ao Brasil. O vídeo, de cunho preconceituoso, associa registros da passagem de turistas estrangeiros por cidades no Ceará ao Hamas, movimento extremista que atacou Israel em 7 de outubro de 2023.

Vídeo mostra turistas estrangeiros no Ceará, não integrantes do Hamas no Brasil Foto: Arte/Estadão

A postagem falsa diz que os supostos “rebeldes do Hamas” teriam chegado de navio, que estaria ancorado em Crateús. Porém, a cidade citada não fica no litoral do Ceará e está, na verdade, a cerca de 300 quilômetros do mar.

Segundo a prefeitura de Crateús, o grupo, de cerca de 10 estrangeiros, esteve hospedado na casa de uma moradora da cidade por volta de uma semana atrás, mas já partiu. Não há informações precisas sobre a origem dos turistas.

O Comprova consultou o diretor do Centro Islâmico do Ceará, Yahya Simões, que afirmou que pelas vestimentas – que são, de fato, islâmicas – os homens aparentam ser do Paquistão ou da Índia.

Continua após a publicidade

O vídeo desinformativo traz ainda uma montagem com fotos de Lula e da presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann, ao lado de Mohamad Sami El-Kadri, que hoje preside o Fórum Latino Palestino, e do presidente brasileiro ao lado do presidente do Irã, Ebrahim Raisi. Nesta última, Raisi é identificado como “o chefe do Hamas”, o que não é verdade.

O conteúdo engana também ao mostrar um tuíte em francês com uma ameaça ao Brasil. A postagem é de novembro de 2015 de uma conta relacionada ao Estado Islâmico, sem relação alguma com o atual conflito entre Israel e Hamas.

Falso, para o Comprova, é o conteúdo inventado ou que tenha sofrido edições para mudar o seu significado original e divulgado de modo deliberado para espalhar uma falsidade.

Alcance da publicação: O Comprova investiga os conteúdos suspeitos com maior alcance nas redes sociais. O post no X teve 181 mil visualizações até 18 de outubro. Ele foi apagado posteriormente.

Como verificamos: O Comprova buscou pelos termos “árabes”, “muçulmanos” e “Ceará” e encontrou vídeos similares aos utilizados na postagem enganosa com a indicação de que teriam sido filmados em Crateús e Tianguá, no Ceará. Foi feito contato com ambas as prefeituras.

Para encontrar as pessoas fotografadas com o presidente Lula e com Gleisi Hoffmann, foram utilizadas as ferramentas de busca reversa PimEyes e InVID. Mais pistas de quem poderiam ser as pessoas nas imagens foram encontradas nos próprios comentários no vídeo verificado aqui. Uma vez identificados, bastou pesquisar os nomes ‘Mohamad Sami El-Kadri’ e ‘Ebrahim Raisi’ para obter mais informações sobre quem são e quando teriam se encontrado com os petistas.

Por fim, para checar o tuíte com ameaça ao Brasil, o Comprova pesquisou o nome do usuário revelado pelo próprio vídeo e rapidamente encontrou notícias de 2016 sobre o assunto. Isso mostrou que a postagem era real, porém sem conexão alguma com o atual conflito entre Israel e Hamas.

Continua após a publicidade

Postagem preconceituosa

O conteúdo checado faz uma montagem de imagens de diversas fontes, recentes e antigas, com o objetivo de desinformar.

A primeira parte mostra homens com vestes geralmente utilizadas por muçulmanos andando pelas ruas de alguma cidade brasileira (as placas das lojas estão em português).

Ao Comprova, os assessores de comunicação das cidades de Crateús e de Tianguá confirmaram que os vídeos foram gravados nesses locais. Segundo eles, trata-se de um grupo de turistas que estaria hospedado na casa de uma mulher em Crateús e que viajou para Tianguá.

Postagens nas redes sociais mostram que a passagem dos estrangeiros causou comoção nos dois municípios. Há diversos vídeos em que eles aparecem jogando futebol e caminhando pela rua. Não há informações concretas, contudo, sobre a nacionalidade dos turistas.

O diretor do Centro Islâmico do Ceará, com sede em Fortaleza, Yahya Simões, confirmou que as vestimentas estão relacionadas à religião muçulmana e condenou o preconceito presente nas publicações.

“Pelos comentários no vídeo, você vê o imenso preconceito que existe contra os muçulmanos. Esse vídeo nada mais é do que falsa propaganda querendo manchar a índole e a imagem dos muçulmanos, seja no Ceará, seja no Brasil, seja no mundo. Deve-se ter em mente que os muçulmanos que praticam a religião da maneira correta são contra qualquer tipo de ato de extremismo, qualquer tipo de ato de injustiça”, afirma.

Continua após a publicidade

Montagem de fotos fora de contexto

A segunda parte do vídeo traz fotos de Lula e de Gleisi Hoffman com dois homens. Um deles, que o desinformador acusa ser “o chefe do Hamas”, na verdade, é o presidente do Irã, Ebrahim Raisi.

A foto é do dia 24 de outubro de 2023 e foi tirada em Joanesburgo, na África do Sul, no contexto da Cúpula do Brics. Os dois presidentes tiveram uma reunião bilateral naquele dia, após o Irã ser confirmado como novo membro do Brics – como consta em publicação oficial do Planalto.

A imagem original está no Flickr oficial do Planalto e também no Instagram do presidente Lula.

Lula e o presidente do Irã, Seyyed Ebrahim Raisi. Foto: Ricardo Stuckert/PR

A outra pessoa é o brasileiro Mohamad Sami El-Kadri, que hoje preside o Fórum Latino Palestino. Em 2018, ele foi candidato a deputado estadual de São Paulo pelo PT. Também há registros na internet mostrando que ele foi presidente da Associação Islâmica de São Paulo, em 2005, e coordenador do Comitê de Apoio à Luta e Revolução do Povo Sírio, em 2012. À Lupa, El-Kadri informou que a foto com o presidente Lula foi tirada quando o petista saiu da prisão, em novembro de 2019, enquanto a foto com Gleisi Hoffmann foi feita quando ele presenteou a parlamentar com a hata, o lenço palestino.

A última parte do vídeo verificado exibe um print de um tuíte em francês com uma ameaça ao Brasil.

Continua após a publicidade

A publicação é de novembro de 2015, sem relação alguma com o atual conflito entre Israel e Hamas. Na época, uma conta vinculada ao membro do Estado Islâmico (EI) Norman Maxime Hauchard de fato publicou “Brasil, vocês são nosso próximo alvo”. Isso foi após os ataques terroristas do dia 13 de novembro daquele ano em Paris, alguns meses antes dos Jogos Olímpicos Rio 2016.

O que diz o responsável pela publicação: O perfil no X que publicou o vídeo não permite envio de mensagens diretas. Ele não foi identificado em outras redes sociais.

O que podemos aprender com esta verificação: Muitas publicações desinformativas estão aparecendo em meio ao conflito entre Israel e Hamas. Inclusive, postagens de cunho preconceituoso, como o vídeo verificado aqui. Diante de um assunto de grande evidência, é especialmente importante tentar pesquisar a origem das alegações que surgem nas redes sociais. A partir daí, é possível filtrar se determinada postagem é verossímil quando há notícias ou notas oficiais do governo corroborando o que foi dito, ou se a alegação foi simplesmente inventada.

Por que investigamos: O Comprova monitora conteúdos suspeitos publicados em redes sociais e aplicativos de mensagem sobre políticas públicas e eleições no âmbito federal e abre investigações para aquelas publicações que obtiveram maior alcance e engajamento. Você também pode sugerir verificações pelo WhatsApp +55 11 97045-4984.

Outras checagens sobre o tema: O conteúdo verificado aqui também já foi desmentido pelo Boatos.org e pela própria Secom do governo federal. Alegações falsas acrescentadas à fotografia do presidente Lula com Mohamad El-Kadri também já foram investigadas pela Lupa e pelo Estadão Verifica. A fotografia do petista ao lado do presidente do Irã, Ebrahim Raisi, já foi verificada por veículos como Lupa, Aos Fatos e AFP Checamos.