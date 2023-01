Não, resolução do GSI não submete a infraestrutura nacional ao Ministério da Defesa

Não, o ministro Augusto Heleno (Gabinete de Segurança Institucional) não publicou um decreto para submeter a coordenação de toda a infraestrutura do País ao Ministério da Defesa. Postagens tiram de contexto o teor de uma resolução que instituiu grupos de trabalho para produzir relatórios sobre o nível de segurança de infraestruturas essenciais para o País.

Postagem distorce resolução do GSI ao dizer que infraestrutura nacional ficará sob tutela do Ministério da Defesa

É falso que bandeira preta tenha sido hasteada no Palácio da Alvorada

No Telegram, a alegação enganosa foi vista ao menos 35 mil vezes em um canal bolsonarista. Já um vídeo no TikTok foi visto ao menos 497 mil vezes e recebeu 27 mil reações. Nos comentários, usuários acreditam se tratar do começo de um processo para impedir a posse de Luiz Inácio Lula da Silva. “Os apressados são os primeiros que se lascam, o presidente sabe e vai agir na hora certa”, escreveu um deles. Outro pediu paciência alegando que “isso é uma guerra, precisa de planejamento e estratégia, não é da noite para o dia”.

As postagens referem-se à Resolução CREDEN/GSI-PR nº 23, de 16 de dezembro de 2022 (confira aqui). Ela estabelece a criação de grupos interministeriais de especialistas para elaborar relatórios sobre a segurança nacional nas áreas de barragens, energia, combustíveis, transportes, bioproteção e biossegurança, defesa, governo digital, setor do abastecimento urbano de águas, finanças e telecomunicações. Os relatórios deverão ser produzidos em até um ano.

O Gabinete de Segurança Institucional é um órgão ligado à Presidência da República. Não há no decreto nenhuma menção de subordinação dos grupos ao Ministério da Defesa. O ministério aparece apenas como órgão responsável por designar especialistas para contribuir com os grupos de trabalho criados.

