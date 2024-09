Homem baleado em abordagem da PM no Paraná não é indígena

Saiba mais: no vídeo, um homem está na rua, de calça e sem camisa, com um facão na mão. Há uma viatura da PM do Paraná parada e ouvem-se gritos: “larga o facão, larga o facão, vai tomar!”. Em seguida, outra viatura chega e atinge o homem, que consegue se manter de pé. Em seguida, dois PMs descem do carro e dão ordens: “larga! Larga!”. Na sequência, disparam três tiros. O homem coloca a mão na altura do abdômen e cai no chão.

A Polícia Civil do Paraná abriu um inquérito policial e está investigando o caso. Ao Verifica, o órgão informou que, de acordo com informações apuradas com familiares, a vítima não é indígena, não pertence à reserva indígena mencionada na postagem, e não seria uma pessoa com deficiência mental. A corporação informou que aguarda o resultado de laudos e análises de imagens.