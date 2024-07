Postagens compartilham foto de homem que fingiu ser atirador de Trump

O que estão compartilhando: que o jornal New York Post, dos Estados Unidos, teria revelado a identidade do homem que atirou contra o ex-presidente Donald Trump. Postagem exibe duas fotos que mostrariam Thomas Matthew Crooks, identificado como autor dos disparos.

O Estadão Verifica investigou e concluiu que: é falso. Uma das imagens compartilhadas não mostra Thomas Matthew Crooks, e sim um usuário do X (antigo Twitter) que se passou pelo atirador em um vídeo publicado na rede social. Não há indícios de que o jornal New York Post tenha divulgado imagens da pessoa que fingiu ser o atirador. A identidade do autor dos disparos contra Trump foi divulgada pelo Federal Bureau of Investigation (FBI), serviço doméstico de inteligência e segurança dos Estados Unidos no último domingo, 14. O Verifica entrou em contato com os perfis que publicaram a imagem errada, mas não obteve retorno.

Imagem à esquerda não mostra Thomas Matthew Crooks, e sim um usuário do X que fingiu ser o atirador em vídeo que circula nas redes sociais Foto: Reprodução/Instagram

Saiba mais: publicada no Instagram no dia 14 de julho, a postagem verificada aqui exibe duas fotos e afirma que as imagens mostrariam Thomas Matthew Crooks, o que não é verdade. A imagem à esquerda não mostra o atirador, e sim o usuário do X que fingiu ser Crooks em um vídeo que circula nas redes sociais. O Verifica desmentiu uma publicação que compartilhava a gravação mentirosa como verdadeira.

De acordo com uma matéria publicada pelo New York Post, a foto à direita mostra o autor do atentado momentos antes de ele disparar contra Trump. O registro foi feito por volta das 17h30 de sábado, 13, por um oficial da Unidade de Serviços de Emergência do Condado de Beaver. Segundo o site, o oficial relatou que Crooks era uma pessoa suspeita no terreno do lado de fora do comício realizado em Butler, na Pensilvânia.

Às 18h11, Crooks disparou contra Trump e o atingiu de raspão na orelha. O jovem foi morto por agentes do Serviço Secreto norte-americano instantes após os disparos. Um espectador também morreu e outros dois ficaram feridos. A reportagem fez buscas no site e nas redes sociais do New York Post e não encontrou indícios de que o jornal tenha publicado notícias sobre o caso com a imagem enganosa do homem que fingiu ser Crooks.

Como lidar com postagens do tipo: desde que o atentado contra Trump tomou o noticiário internacional, imagens de falsos suspeitos têm circulado nas redes sociais. Entre as checagens publicadas pelo Verifica sobre o ocorrido (confira todas aqui), uma reportagem mostrou que um jornalista italiano foi falsamente identificado como o atirador de Trump e que postagens tiraram de contexto títulos iniciais de notícias sobre atentado contra Trump.