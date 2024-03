Homem ao lado de mãe de Marielle Franco em foto não é Domingos Brazão

O que estão compartilhando: foto que mostraria a mãe de Marielle Franco, Marinete da Silva, ao lado de Domingos Brazão. Ele foi preso neste domingo, 24, por suspeita de ser um dos mandantes do assassinato da vereadora do Rio de Janeiro.

O Estadão Verifica investigou e concluiu que: é falso. Quem aparece na imagem sentado à direita de Marinete não é o conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro (TCE-RJ) Domingos Brazão, e sim Antônio Francisco da Silva Neto, pai de Marielle Franco. À esquerda de Marinete, está Rivaldo Barbosa, que também foi preso esta semana por suspeita de participação no assassinato.

Não é Domingos Brazão ao lado de mãe de Marielle Franco em foto, ao contrário do que diz postagem

PUBLICIDADE Saiba mais: por meio de uma busca reversa (veja como fazer aqui), foi possível identificar que a imagem anexada às publicações foi feita em 16 de abril de 2018. A fotografia está registrada na Agência Brasil. As publicações alegam que o homem vestido de branco ao lado de Marinete da Silva seria Domingos Brazão, acusado de ser um dos mandantes da morte de sua filha, a vereadora Marielle Franco. No entanto, o homem é Antônio Francisco da Silva Neto, pai de Marielle.

Na fotografia, estão visíveis o então chefe da Polícia Civil do Rio de Janeiro, Rivaldo Barbosa, os pais de Marielle Franco e o presidente da Embratur, Marcelo Freixo, à época deputado estadual do Rio de Janeiro pelo Psol. Na ocasião, Barbosa recebeu a família de Marielle e do motorista Anderson Gomes para dar mais detalhes sobre a investigação dos assassinatos. A reunião foi noticiada por diversos veículos, como o Estadão.

Após o encontro, Barbosa disse que entendia o “anseio da família e da sociedade para uma resposta rápida”. “Estamos nos empenhando ao máximo. Temos expectativa muito boa. A Polícia Civil já entendeu grande parte do cenário do crime. Peço que a sociedade entenda que não vamos descansar enquanto não resolvermos esse caso”, afirmou.

Suspeitos de envolvimento no assassinato foram presos

Domingos Brazão foi preso preventivamente neste domingo, 24, pela Polícia Federal (PF). Junto com ele, foram presos o seu irmão, o deputado federal Chiquinho Brazão, e o delegado Rivaldo Barbosa. Este último aparece na imagem viral que circula nas redes, à esquerda de Marinete.

Os irmãos Domingos e Chiquinho são suspeitos de serem os mandantes do crime. Barbosa, por sua vez, é suspeito de ter agido para proteger os dois e de ter participado no planejamento do assassinato. As defesas dos três alegam que não há participação nos homicídios.

O delegado preso assumiu a chefia da Polícia Civil do Rio de Janeiro em 13 de março de 2018, véspera dos assassinatos de Marielle e Anderson. Depois do crime, o delegado prometeu à mãe de Marielle que a solução do caso seria “questão de honra”.

Em entrevista ao GloboNews, Marinete disse que a maior “surpresa” no caso foi o nome do delegado. Marcelo Freixo, que era amigo de Marielle, também se manifestou sobre o envolvimento de Barbosa. “Ele era chefe da Polícia Civil e recebeu as famílias no dia seguinte junto comigo”, disse, nas redes sociais.

